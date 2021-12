Regardez Brittany Howard et Herbie Hancock couvrir Joni Mitchell aux Kennedy Center Honors 2021

Le 44e Kennedy Center Honors a eu lieu plus tôt ce mois-ci et a été diffusé hier soir sur CBS. Parmi les lauréats figurait Joni Mitchell, et plusieurs artistes lui ont rendu hommage pendant le spectacle. Lors de l’événement à Washington, DC, Brittany Howard et Herbie Hancock ont ​​repris « Both Sides Now », Ellie Goulding a chanté « Big Yellow Taxi » et Norah Jones a joué « Help Me ». Retrouvez ci-dessous des extraits des performances de Howard, Hancock et Goulding. De plus, consultez les remarques du président Biden sur Mitchell lors de la réception de la Maison Blanche.

Regardez la 44e édition des Kennedy Center Honors à Paramount+. (Pitchfork touche une commission sur les achats effectués via des liens d’affiliation sur notre site.)

Lisez le long métrage de Pitchfork en 2019 « Joni Mitchell : son art et sa vie en 33 chansons ».

Contenu

Ce contenu peut également être consulté sur le site dont il provient.

Contenu

Ce contenu peut également être consulté sur le site dont il provient.

Contenu

Ce contenu peut également être consulté sur le site dont il provient.

Contenu

Ce contenu peut également être consulté sur le site dont il provient.