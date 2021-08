Regardez Bruce Dickinson d’Iron Maiden chanter la version a capella de « Tears Of The Dragon » à Nottingham

Des séquences vidéo filmées par des fans de Bruce Dickinson chantant une version a cappella de “Les larmes du dragon”, le premier single de son deuxième album solo, 1994’s “Des boules à Picasso”, lors de son émission de créations orales du 7 août à Nottingham, au Royaume-Uni, est visible ci-dessous.

Plus tôt cette semaine, le IRON MAIDEN Le chanteur a confirmé qu’il avait été testé positif pour COVID-19 après avoir été vacciné.

Dickinson a reçu un diagnostic positif quelques jours seulement après avoir brusquement reporté les deux dernières dates de sa tournée de créations orales au Royaume-Uni parce qu’un membre de sa famille immédiate a contracté la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Bruce Raconté Pierre roulante il a passé un test COVID à flux latéral après avoir commencé à avoir l’impression d’avoir un rhume, et il est revenu positif. “Je me suis dit : ‘Eh bien, merde'”, a-t-il dit. “J’éternuais un peu. Pendant quelques jours, je me sentais un peu groggy, un peu comme la grippe, et c’était tout. Et j’ai 63 ans. Je n’ai pas eu le vaccin, je pourrais avoir de sérieux ennuis.”

IRON MAIDENle nouvel album de, “Senjutsu”, sortira le 3 septembre via BMG. Il a été enregistré à Paris avec le producteur de longue date Kévin Shirley et coproduit par le bassiste Steve Harris.

La vidéo du premier single du LP, “L’écriture sur le mur”, a été faite par Clignotement d’encre basé sur un concept de Dickinson avec deux anciens Pixar cadres. Il faisait suite à une campagne de teasers d’un mois et à une “chasse au trésor” mondiale à la recherche d’indices sur le titre et le concept du morceau.



