Campbell Hatton a imité la marche du ring de son père Ricky Hatton alors que Blue Moon jouait avant ses débuts professionnels samedi.

L’hymne d’Oasis et de Man City était un élément de base de la carrière légendaire de « The Hitman » pendant de nombreuses années et cet héritage est maintenant perpétué par son fils.

Un fier Ricky a déclaré: «Je savais que ces masques seraient utiles parce que personne ne pouvait me voir pleurer.

«Ils chantaient« Blue Moon »et« Il n’y a qu’un seul Campbell Hatton ». C’est une soirée très fière pour moi en tant que père, très fière pour nous en tant que famille.

«Il n’a eu qu’une poignée de combats amateurs, il ne le fait que depuis quelques années et il est déjà devenu professionnel à 20 ans.

« C’est un bon combat d’apprentissage, l’adversaire était parfait, très résistant. »

Hatton a blessé Ruiz avec des coups de poing

En ce qui concerne le combat lui-même, Campbell est sorti en tirant, utilisant une attaque corporelle qui a également évoqué des souvenirs de son père.

Au deuxième tour, Ruiz a tenté de repousser mais était déjà ensanglanté par les coups de poing du joueur de 20 ans.

Les tirs au corps ont continué à briser l’Espagnol alors qu’il reculait contre les cordes.

Campbell semblait parfois brut et sauvage, mais c’était à prévoir lors de son tout premier combat professionnel.

Dans le tour final, Campbell a poussé pour l’arrêt, mais n’a pas été en mesure de le sécuriser.

Il a remporté chaque tour 40-36 sur le tableau de bord de l’arbitre.

Ricky a regardé depuis le bord du ring

Campbell a déclaré après le combat: «Je ne pense pas avoir boxé de mon mieux, je sais que je peux faire beaucoup mieux que ça.

«Je pense que, même si j’ai essayé de ne pas le faire, les nerfs m’ont un peu atteint. Cela ne peut que s’améliorer la prochaine fois.

«Je savais qu’il serait durable, mais j’ai été surpris de sa durabilité.

«Mais j’en suis très content.

«J’ai beaucoup des atouts de mon père et l’un d’eux est les coups de poing, c’est une grande partie de mon jeu.

«Si je peux amener ça là où est mon père, ce que je pense que je peux, je ne pense pas qu’il y en aura beaucoup qui dureront avec.