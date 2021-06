Regardez ce brave drone se faire engloutir par un volcan déchaîné – .

La technologie des drones a progressé à pas de géant au cours de la dernière décennie. Alors que le prix des drones de haute technologie continue de baisser, de plus en plus de gens ont la possibilité d’utiliser leur avion autonome pour avoir une vue d’ensemble de ce qu’ils veulent. Pour Joey Helms, un YouTuber devenu célèbre grâce à d’incroyables vidéos de drones, le volcan islandais Fagradalsfjall a fourni une opportunité incroyable de filmer une éruption d’une manière que peu ont jamais osée.

Helms a utilisé son tout nouveau drone DJI FPV pour se rapprocher du volcan en éruption, pilotant l’avion à 1 300 $ dangereusement près de la lave volante. En fait, il s’est approché un peu trop près, et lorsqu’un éclat de roche liquide chauffée au rouge est venu voler vers le drone, il a perdu la connexion et s’est écrasé dans la fosse enflammée. C’était le dernier vol du drone, mais les images que Helms a pu enregistrer du voyage en valaient probablement le prix.

La vidéo dure environ deux minutes et montre la longue approche du volcan et se termine par la mort du drone. Vérifiez-le:

Vous ne pouvez pas nier que c’est une vue incroyable sur l’un des spectacles les plus intenses de la nature. Voler directement au-dessus d’un flux de lave rapide et dans la fosse où il est poussé des profondeurs sous la surface est quelque chose qui n’était tout simplement pas possible avant les progrès rapides de la technologie des drones. Maintenant que nous les avons, les amateurs ont trouvé de nombreuses façons de capturer des vues intéressantes de nouvelles manières, mais ils ont également découvert avec quelle facilité ils peuvent être complètement détruits.

Personne ne s’attendait à ce que le drone FPV de DJI soit à l’épreuve des volcans, vous ne pouvez donc pas reprocher au drone de ne pas avoir survécu au voyage. D’après sa description de l’événement sur YouTube, Helms semble totalement en paix avec la décision de piloter le drone très près de l’éruption :

Cette séquence HD unique offre une vue rare sur la caldeira et la fontaine de lave du volcan lors de l’une de ses éruptions de type geysir. Les drones FPV sont connus pour s’écraser, cela fait partie du passe-temps. Ainsi, dans le but d’obtenir un point de vue et une perspective uniques dans le cratère, nous avons fait voler ce drone remarquablement capable aussi près que possible de la rivière de lave et de la caldeira. L’un d’eux s’est avéré être son tout dernier vol. Au moins, les lunettes enregistrent une excellente image 1080p nous permettant de capturer les dernières secondes que le drone a vues.

Je ne recommanderais pas nécessairement d’essayer quelque chose comme ça, ou même de s’approcher d’un volcan avec un drone que vous souhaitez continuer à utiliser à l’avenir. Même si le petit avion avait été un peu plus haut, il est probable que la chaleur intense de l’éruption active aurait causé des dommages ou peut-être même un crash.

