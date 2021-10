regardez ce niveau de prix BTC ci-dessous

Le Bitcoin (BTC) s’est maintenu à la hausse le 2 octobre après une rupture “fantastique” du sentiment du marché à la hausse.

Graphique en chandeliers BTC / USD sur 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView ont suivi le calme inquiétant en BTC / USD après que la volatilité haussière soudaine de vendredi ait vu 3 000 $ ajoutés en une heure.

Le “short squeeze” classique n’a connu aucun recul significatif au cours du week-end, les niveaux de détention de Bitcoin étant supérieurs à la clôture d’août.

Pour Michaël van de Poppe, collaborateur de Cointelegraph, la question était désormais de savoir quelle forme pourrait prendre une période de consolidation dans les prochains jours.

“Si nous voulons prendre des mesures correctives, je pense que vous ne voulez pas que cela descende aussi loin”, a-t-il averti dans une mise à jour YouTube vendredi.

“Je pense que le plus profond que vous voulez voir aller est ce niveau d’environ 45 000 $.”

Néanmoins, Van de Poppe a ajouté qu’il était en faveur d’une poursuite haussière comme conclusion d’une action sur les prix à court terme plutôt que d’une baisse plus profonde vers les niveaux de la semaine précédente.

Pendant ce temps, un examen des niveaux d’achat et de vente sur la principale bourse Binance a révélé une résistance incrémentielle en place à partir de 48 000 $.

Niveaux d’achat / vente BTC / USD (Binance) le 2 octobre. Source : Indicateurs matières

Le trader et analyste Rekt Capital était également haussier, qui a noté que le BTC / USD affichait des creux plus élevés depuis quatre mois, tous bénéficiant d’un fort soutien des acheteurs malgré la hausse des prix à chaque fois.

#BTC a formé des plus bas mensuels plus élevés pendant 4 mois consécutifs

Mois après mois, les investisseurs sont de plus en plus heureux d’acheter $ BTC en pullbacks à des prix toujours plus élevés #Crypto #Bitcoin

– Rekt Capital (@rektcapital) 2 octobre 2021