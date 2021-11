Regardez ce qui pourrait être le plus grand trou en un de tous les temps lorsque Jon Rahm a écumé l’eau au Masters le jour de son anniversaire

Joyeux anniversaire Jon Rahm !

Il y a un an aujourd’hui, Rahm a réussi l’un des coups de golf les plus sensationnels de tous les temps alors qu’il se préparait pour le tournoi Masters 2020 – et le jour de son anniversaire rien de moins.

Le tir a remarquablement rebondi sur un étang

Et tombé dans la tasse

C’est devenu une tradition pour les joueurs de tenter de faire glisser une balle à travers l’étang devant le 16e par trois à Augusta National lors des rondes d’entraînement avant le tournoi.

Et Rahm a si bien réussi le coup que sa balle a non seulement trouvé le green, mais a couru jusqu’à l’arrière de la surface de putting et s’est parfaitement enroulée dans la coupe.

Vous pouvez regarder le trou-en-un sensationnel ci-dessous…

Rahm avait frappé un autre trou d’un coup la veille et s’est rendu sur les réseaux sociaux pour célébrer, en déclarant : « Deux trous d’un coup en deux jours – Joyeux anniversaire !

L’Espagnol, numéro un mondial du golf, a aujourd’hui 27 ans.

Il a connu une année 2021 incroyable, remportant son premier titre majeur en se frayant un chemin vers la gloire de l’US Open à Torrey Pines en juin.

Il a également terminé deuxième du championnat TOUR et a remporté un superbe 14 top dix sur le PGA Tour pour être nommé joueur PGA de l’année.