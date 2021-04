Regardez ce tableau et dites-moi ce que vous voudriez plutôt posséder

Connaissez-vous la principale préoccupation des investisseurs en ce moment?

Ce n’est pas Covid-19.

Ce ne sont même pas des taux d’intérêt plus élevés, qui ont été blâmés pour certaines des grandes baisses du marché.

C’est l’inflation.

Du moins, c’est ce qu’un récent sondage auprès des gestionnaires de fonds a montré, 37% d’entre eux l’énumérant comme leur principale préoccupation qui pourrait nuire aux actions.

Le flux d’argent le confirme. Au cours de la dernière semaine, les investisseurs ont investi 1,2 milliard de dollars dans des fonds qui achètent des pourboires, qui sont des titres protégés contre l’inflation. Au cours des 29 dernières semaines, plus d’argent a été versé dans les fonds de Tips qu’il n’en a été dépensé.

Si l’inflation est votre principale préoccupation – et même si ce n’est pas le cas – vous devez vous pencher là-dessus.

D’aussi loin que l’on s’en souvienne, l’investissement de choix en période de hausse des taux et d’inflation a été l’or.

Mais je pense que nous avons atteint la fin de «d’aussi loin que nous nous en souvenions».

Je ne vais pas vous dire de vous épuiser et de vendre votre or, mais je pense que ce n’est pas aussi convaincant qu’auparavant. Il est temps de se demander s’il doit en être propriétaire.

Pour mon argent, il existe une alternative plus récente et meilleure. Il a les mêmes caractéristiques mais beaucoup plus de potentiel de hausse.

Certaines personnes l’appellent l’or numérique.

Le graphique ci-dessous montre Bitcoin (CCC:BTC-USD) contre l’or au cours des 12 derniers mois, et je pense que cela vous montre exactement ce que je veux dire. Bitcoin a gagné près de 590% tandis que l’or a augmenté de 4%.

Si vous pensez que c’est parce que l’inflation est une préoccupation plus récente, eh bien, voici le même graphique depuis le début de l’année…

C’est une affaire assez ouverte et fermée. Un peu d’or convient probablement à votre portefeuille, mais ce n’est plus la meilleure protection contre l’inflation.

Ce titre appartient désormais aux crypto-monnaies.

Comme l’or, l’argent et les matières premières, Bitcoin et certains altcoins (cryptos autres que Bitcoin) servent de réserve de valeur dans des conditions turbulentes. En fait, ils peuvent constituer une réserve de valeur encore meilleure.

Dans le cas de Bitcoin, l’offre totale est plafonnée à 21 millions de bitcoins (et 89% de ceux-ci ont déjà été «minés»). Il ne peut pas être manipulé.

Les cryptos sont essentiellement des logiciels de nouvelle génération, donc Bitcoin n’est pas une entreprise ou un gouvernement qui se plie à ce qui est facile à un moment donné. Bitcoin n’a pas de président ou de PDG… pas de conseil d’administration qui peut intervenir et faire pleuvoir des renflouements en espèces sur les sur-dépensiers.

Mais ce n’est qu’un rapide coup d’œil sur les raisons pour lesquelles je pense que Bitcoin est supérieur à l’or. Voici mes cinq principales raisons…

Fournir: L’or et le Bitcoin ont une offre limitée, mais l’argument est plus optimiste pour Bitcoin sur le long terme.

Authenticité: Bitcoin et altcoins peuvent être vérifiés sur la blockchain en quelques secondes. La vérification de l’or prend beaucoup plus de temps et coûte plus cher.

Transférabilité: Bitcoin est un actif numérique, il peut donc être envoyé via Internet à n’importe qui dans le monde avec un appareil connecté. L’or peut également être transféré, mais livrer une barre d’or physique n’est pas facile (ils sont lourds!) Et certainement pas sûr.

Liquidité: Le Bitcoin est vendu sur n’importe quel nombre de grands échanges d’un milliard de dollars en quelques secondes. L’or n’est pas si facilement converti en espèces.

Offre légale: Bitcoin n’a que 12 ans, mais c’est déjà une option de paiement à de nombreux endroits … et d’autres rejoignent la liste chaque jour. Tesla (NASDAQ:TSLA) accepte désormais Bitcoin comme moyen de paiement pour les véhicules. L’or, en revanche, est rarement utilisé pour acheter des biens et des services. Pouvez-vous imaginer entrer dans le centre commercial avec une barre d’or dans votre poche?

En plus de bon nombre des mêmes avantages de couverture que l’or, les cryptos vous offrent également un potentiel de hausse énorme, en particulier les altcoins.

Tout simplement, les gens se rendent compte que les crypto-monnaies sont l’une des technologies les plus précieuses et les plus révolutionnaires jamais créées.

Les cryptos et la technologie blockchain sur laquelle ils sont construits vont tout changer. La façon dont vous achetez des biens et services courants… achetez une maison… payez vos impôts… même comment vous commandez une pizza.

Cette transformation est déjà en cours, mais le véritable changement sismique – lorsque les profits massifs sont réalisés – se produit alors que les entreprises, les consommateurs et les gros investisseurs se rendent compte de ce qui se passe.

Comme ils le font, il y aura une énorme ruée vers cette classe d’actifs. En fait, nous le voyons déjà.

Bitcoin a dépassé une valeur marchande de 1000 milliards de dollars plus tôt cette année. Il a reculé récemment, mais seules quatre actions américaines valent plus de 1000 milliards de dollars – Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Pomme (NASDAQ:AAPL) et Microsoft (NASDAQ:MSFT).

Les banques d’investissement se lancent également dans Bitcoin, y compris la plus grande de toutes. Blackrock est la plus grande société de gestion d’actifs au monde avec près de 8,7 billions de dollars sous gestion. Le directeur des investissements de la société dans le domaine des titres à revenu fixe mondiaux a récemment déclaré qu’il avait «commencé à se lancer dans le bitcoin». Cela peut ne pas sembler grand-chose, mais ne sous-estimez pas son importance et la crédibilité qu’il prête aux cryptos.

En outre, le plus grand échange de crypto-monnaie américain, Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE), vient d’entrer en bourse la semaine dernière … et se négocie déjà avec une valorisation boursière de 58 milliards de dollars. Plus tôt ce mois-ci, Coinbase a déclaré avoir 223 milliards de dollars d’actifs sur la plate-forme, dont plus de la moitié – 122 milliards de dollars – provenant d’institutions.

Ces gros sous se rendent compte que s’ils n’adoptent pas de plan aujourd’hui, ils seront laissés pour compte. Il en va de même pour les investisseurs – ceux qui sont préoccupés par l’inflation et ceux qui ne le sont pas.

Les cryptos sont le nouvel or numérique et la révolution de la crypto Main Street en est encore à ses débuts. Cela signifie qu’il est encore temps de gagner beaucoup d’argent… mais vous devez agir rapidement.

