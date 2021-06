Regardez ces actions d’infrastructure | Place des investisseurs

in

L’école est terminée pour beaucoup et les vacances ont commencé… mais Wall Street n’est pas encore prête à quitter la ville. le S&P 500 et Nasdaq a atteint des records cette semaine et les actions ont clôturé sur une note élevée.

Source : Shutterstock

Alors, avec l’été qui arrive et le second semestre qui commence la semaine prochaine, à quoi pouvons-nous nous attendre ?

C’est ce que nous approfondissons dans le nouvel épisode de MoneyLine d’aujourd’hui. Je regarde le second semestre de l’année et montre comment l’histoire me dit que les actions vont probablement remonter jusqu’en 2022.

Comme beaucoup d’entre vous le savent, mon terme pour l’environnement actuel est le Roaring 2020. La convergence de plusieurs technologies conduira à un énorme marché haussier qui durera toute la décennie. Les records de cette semaine ne sont donc qu’un début.

Il y avait aussi de grandes nouvelles cette semaine dans la mesure où les politiciens de DC sont finalement parvenus à un accord. Je sais… difficile à croire, non ?

L’accord portait sur un projet de loi sur les infrastructures tant attendu, même si je dois dire que c’était une version édulcorée. Je discute des détails du projet de loi et de ce qu’il signifie vraiment pour les investisseurs dans le podcast.

Et même s’il s’agit d’une facture édulcorée, je mets en évidence une poignée d’entreprises d’infrastructure qui pourraient encore bénéficier des près de 1 000 milliards de dollars de dépenses.

Au-delà des infrastructures

Une autre raison pour laquelle je reste si optimiste est la demande refoulée des consommateurs, et il n’y a pas de meilleur indicateur de la force des consommateurs que de Nike (NYSE :NKE) les chiffres trimestriels publiés hier soir. Le géant des vêtements de sport et de la chaussure a écrasé les attentes, avec des ventes en hausse de 21% par rapport au même trimestre en 2019. À lire attentivement… pas l’année dernière mais avant la pandémie !

Nike lui-même a bondi de 15% aux nouvelles, et d’autres actions ont également évolué. Je vais partager quatre et analyser chacun avec vous.

Tout cela et bien plus encore dans l’épisode d’aujourd’hui de MoneyLine. Je pense que vous le trouverez amusant et instructif, et j’espère que cela vous aidera à gagner de l’argent. Vérifiez-le maintenant.

Matthew McCall a quitté Wall Street pour réellement aider les investisseurs – en les faisant participer aux tendances les plus importantes et les plus révolutionnaires du monde AVANT tout le monde. Cliquez ici pour voir ce que Matt a dans sa manche maintenant.