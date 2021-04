Regardez ces niveaux techniques clés alors que le prix du Bitcoin approche le plus haut de tous les temps

Le prix du Bitcoin (BTC) a dépassé 61000 dollars le 10 avril pour la première fois en près d’un mois. Après la cassure, les traders commencent à regarder de nouveaux niveaux de résistance et de soutien à court terme alors que l’optimisme revient sur le marché.

À court terme, outre le sommet historique d’environ 61800 $, il y a trois niveaux de prix clés du Bitcoin à observer: 61188 $, 58387 $ et 53000 $.

Carte thermique du carnet de commandes BTC_USDT (Binance). Source: Indicateurs matériels

Tant que le prix du Bitcoin reste au-dessus de 58387 $ et continue d’essayer de dépasser 61188 $, il connaîtra probablement un nouveau record dans un avenir prévisible.

Si Bitcoin atteint un nouveau record, les traders s’attendent également à ce que le marché de l’altcoin recule légèrement pour le moment, du moins jusqu’à ce que BTC commence à stagner après avoir atteint un nouveau sommet.

Selon le trader pseudonyme «Rekt capital», la clé pour que Bitcoin atteigne proprement un nouveau record absolu dans les prochains jours est de consolider 58 000 $ en tant que zone de support.

Le niveau de 58000 $ est un domaine important car il marque le sommet du rallye initial de la BTC vers le niveau de résistance de 60000 $ à la mi-février, comme le montre le graphique ci-dessous.

Tableau des prix BTC / USD 1 jour (Coinbase). Source: Rekt Capital, TradingView.com

En analyse technique, lorsque le prix d’un actif se stabilise au-dessus du pic précédent, il est considéré comme un signe très haussier.

Le commerçant a noté:

“BTC a pu conserver la zone rouge même si elle a rejeté l’orange Et en fait, les rejets de l’orange ont été plus faibles En ce moment, BTC pousse au-delà de l’orange [$58,000]. Transformer l’orange en support rapprocherait Bitcoin d’un nouveau record absolu. “

Raoul Pal, le PDG de Global Macro Investor, a souligné que la vision macroéconomique de Bitcoin reste positive.

Pal a souligné que Bitcoin était sorti d’une fourchette de trois mois, ce qui indique que l’élan technique de BTC commence à reprendre de la vigueur. Il a dit:

“C’est un peu un gros problème de voir BTC casser une fourchette de 3 mois et un coin. Cela devrait créer un puissant mouvement à la hausse.

Un trader de dérivés de crypto-monnaie “Cactus” a également ajouté que les analyses en chaîne sont plus solides que jamais, étant donné que les grandes sorties de devises BTC indiquent une accumulation parmi les investisseurs fortunés.

$ BTC / USD

Voir un énorme élan haussier pour BTC …

– L’analyse en chaîne est plus puissante que jamais

– Nous constatons le plus grand flux de devises jamais enregistré

– La clôture mensuelle précédente est désormais prise en charge

– La plus haute clôture hebdomadaire jamais imprimée pic.twitter.com/zovWNVrKuS

– Cactus (@TheCryptoCactus) 10 avril 2021