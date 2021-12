Regardez ces pros d’Excel s’affronter dans un concours de modélisation financière

Microsoft parraine une compétition d’esports avec des prix totalisant 10 000 $. Le jeu? Eh bien, ce n’est pas exactement un jeu – c’est Microsoft Excel.

Chaque année, les meilleurs utilisateurs (joueurs ?) de Microsoft Excel du monde entier s’affrontent lors de la Coupe du monde de modélisation financière (FMWC) (via PCWorld). Les tours de qualification ont déjà eu lieu, ne laissant que huit maîtres Excel pour concourir pour la couronne FMWC. Les quarts de finale, les demi-finales et le tour final ont tous lieu aujourd’hui à 12 h HE via une diffusion en direct YouTube et l’application ESPN.

Demain 11 décembre, c’est le jour des finales FMWC Open ! 8 quarts de finalistes présenteront leur sorcellerie Excel pour gagner le titre de maître Excel et une part du prix de 10 000 $. Nous passons en direct à 17h00 UTC+0 sur notre chaîne Youtube https://t.co/TbkInoJF85 et l’application ESPN ! pic.twitter.com/VVEtudQta9 – Coupe du monde de modélisation financière (@FMWC_) 10 décembre 2021

Selon les règles de la FMWC, les concurrents se voient présenter une étude de cas d’une à cinq pages à chaque tour. Les études de cas contiennent des problèmes du monde réel, ainsi que six à 15 questions dont la complexité varie – plus une question est complexe, plus le joueur attribue de points.

Les participants devront bien entendu utiliser leurs compétences en modélisation financière pour déterminer la réponse à chaque question. Les exemples de cas sur le site FMWC peuvent vous donner un aperçu des types de problèmes que ces professionnels d’Excel doivent résoudre, dont certains peuvent être rencontrés au cours d’une journée de travail typique, et d’autres, appelés « freestyle », pourraient avoir un sujet plus inhabituel. matière.

Et si vous n’avez jamais pensé que vous vous sentiriez stimulé par un tournoi Excel, détrompez-vous. Étonnamment, regarder une diffusion en direct du FWMC est tout aussi excitant que de regarder votre événement esport typique, avec des annonceurs, des commentaires en direct et un tableau de bord. Il dispose même d’un système de parenthèses pour suivre les progrès de la compétition, ainsi qu’un système de classement – réalisé de manière appropriée avec une feuille de calcul Excel – avec Diarmuid Early de New York en tête du classement mondial, suivi par Anup Agarwal de l’Inde, et Andrew Ngai d’Angleterre.

Le FWMC n’est pas non plus le seul concours du genre : le Microsoft Office Specialist World Championship couvre l’ensemble de la suite Office, y compris Excel, Word et PowerPoint, et met les étudiants au défi de devenir le « Microsoft Champion ».