Regardez ces vidéos Marvel avant de voir «Eternals» dans les salles

Nous sommes à trois semaines de la sortie de Marvel’s Eternals. C’est le troisième film MCU de l’année, et il devrait facilement être le film Marvel le plus excitant de 2021. Jusqu’à présent, du moins. Hélas, ce titre revient probablement à Spider-Man: No Way Home, grâce à cet énorme spoiler qui continue de fuir à gauche et à droite. Malgré toute cette excitation de Spidey, Eternals cherche à battre les week-ends d’ouverture de Black Widow et Shang-Chi et de la légende des dix anneaux. C’est certainement tout un exploit pour une équipe de super-héros qui dormaient jusqu’à présent dans le MCU. Plutôt que d’utiliser leurs pouvoirs pour défendre le monde, les Éternels ont été absents de la scène publique.

Nous savons d’après les remorques qu’ils vivaient tranquillement dans l’ombre alors que les Avengers se battaient contre tout ce que le destin leur lançait. Et cela compliquera leur suivi. Contrairement à d’autres films Marvel, Eternals lance dix super-héros distincts, avec un onzième héros qui n’est pas un Eternal mais fait également partie de l’histoire. Donc, si vous n’avez pas lu les bandes dessinées, vous devriez regarder les vidéos d’introduction suivantes publiées par Marvel.

Eternals a un casting impressionnant

La plupart des films Marvel racontent des histoires de super-héros autonomes. Nous avons un héros important et son entourage, et nous apprenons tout sur eux avant les croisements. Les gardiens font exception à cette règle. C’est le genre de film où il faut rencontrer tous les héros à la fois. Eternals sera une exception encore plus grande que Guardians car l’équipe est beaucoup plus grande.

Nous avons dix Eternals, chacun doté de pouvoirs distincts que Marvel présentera bientôt. Ils sont divisés en deux catégories. Cinq sont des combattants – Ikaris (Richard Madden), Gilgamesh (Don Lee), Kingo (Kumail Nanjiani), Makkari (Lauren Ridloff) et Thena (Angelina Jolie). Les cinq autres sont des penseurs. Nous avons Ajak (Salma Hayek), Druig (Barry Keoghan), Phastos (Brian Tyree Henry), Sersi (Gemma Chan) et Sprite (Lia McHugh).

Puisque nous avons mentionné le onzième super-héros dans Eternals, c’est Dane Whitman (Kit Harington). Il deviendra le chevalier noir dans les futures aventures du MCU.

Les membres des Eternals et leurs super-pouvoirs

Si cela vous semble déjà trop compliqué, vous comprendrez bientôt. Plus vous répétez leurs noms et les associez à la distribution spectaculaire d’acteurs qui les jouent, plus cela deviendra facile. Pour vous aider, Marvel a publié de courtes vidéos d’introduction pour expliquer les Eternals et leurs pouvoirs.

Ils ont tous été téléchargés sur la chaîne YouTube de Marvel HQ pour nous familiariser avec ces nouveaux héros. Les clips suivent le même script, nous disant que les Celestials ont créé les Eternals, leur donnant des pouvoirs distincts pour combattre les Deviants. Ce sont quelques-uns des méchants du film que nous avons vus dans les bandes-annonces.

La mission des Eternals sur Terre est peut-être de protéger les humains contre les déviants, mais ils n’ont à intervenir dans rien d’autre. C’est en fait la prémisse du film. L’équipe se lèvera enfin pour se battre pour la race humaine dans un scénario qu’elle aurait ignoré auparavant.

Dans cet esprit, explorons les Éternels :

Ajak – le chef des Éternels

Ajak (Salma Hayek) est le chef spirituel des Éternels. Elle peut communiquer par télépathie avec les Célestes, et elle peut guérir les Éternels. Mais elle n’utilise pas ses capacités de guérison sur les humains. Elle est la figure maternelle du groupe, comme nous l’avons vu dans les bandes-annonces.

Ikaris – le puissant combattant

Marvel décrit Ikaris (Richard Madden) comme l’Éternel le plus fort. Il semble être un autre chef d’équipe, surtout en ce qui concerne certaines séquences de combat. Ses pouvoirs incluent le vol et le tir de lasers hors de ses yeux – eh bien, ce sont en fait des faisceaux cosmiques. Le clip nous dit également qu’Ikaris est gentil et est fier de garder les Eternals en sécurité.

Kingo – l’interprète

Un autre combattant, Kingo (Kumail Nanjiani), tire de l’énergie cosmique du bout de ses doigts. Nous l’avons déjà vu dans les bandes-annonces. Il a grandi pour aimer l’adoration des humains, et c’est pourquoi il est devenu un artiste. Kingo s’est inspiré des histoires des Éternels.

Sersi – le cœur des Éternels

Sersi (Gemma Chan) est une penseuse et elle est la protagoniste du film si vous pouvez dire cela à propos d’un film mettant en vedette dix grands héros. Le pouvoir de Sersi est de transmuter la matière ou de changer des objets en différents matériaux. On la voit transformer un bus à Londres en pétales de fleurs dans la caravane.

Thena – une puissance d’armes incroyable

L’un des membres les plus excitants des Eternals est peut-être Thena (Angelina Jolie), et c’est à cause de ses pouvoirs. Elle peut conjurer des armes à partir d’énergie cosmique, donc chaque scène de combat impliquant le personnage devrait être très excitante à regarder.

Marvel n’a mis en ligne ces cinq clips que sur YouTube et continuera à publier plus de vidéos à l’approche de la date de sortie du 5 novembre. Nous mettrons à jour cet article en conséquence avec les clips à venir, alors assurez-vous de le mettre en signet.