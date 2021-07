Regardez cette explosion terrifiante après que la police de LA a raté une saisie de feux d’artifice du 4 juillet

in

Ce week-end de vacances sera rempli d’Americana classique, comme des barbecues familiaux, une célébration de l’histoire des États-Unis et des démonstrations patriotiques de feux d’artifice du 4 juillet. Plus beaucoup de païens qui n’ont aucune idée de ce qu’ils font et qui réussissent quand même à mettre la main sur des feux d’artifice.

En guise d’avertissement sur ce qui peut arriver lorsque des idiots acquièrent des explosifs, jetez un coup d’œil à cet incident terrifiant impliquant le LAPD. La police a confisqué mercredi une cache de feux d’artifice illégaux, pesant plus de 5 000 livres au total. Ils préparaient une détonation contrôlée du transport et ont chargé les feux d’artifice saisis dans une remorque de l’escouade antibombe.

La détonation du feu d’artifice du 4 juillet tourne mal

Comme le montrent les images ci-dessous d’une équipe de presse d’hélicoptères, les flics ne s’attendaient pas à ce qui s’est passé ensuite. Les agents sur place auraient crié « Feu dans le trou » plus d’une fois. Ils se sont éloignés de la caravane. Et puis c’est arrivé :

REGARDER: Sky9 était au-dessus de la tête lorsque la police a tenté de faire exploser un feu d’artifice illégal qui s’est terminé par une explosion dans le bloc 700 de East 27th Street à South LA https://t.co/KpWiAEoyqv pic.twitter.com/UbIXLDoZjh – CBS Los Angeles (@CBSLA) 1er juillet 2021

Le camion dans cette séquence, que vous pouvez voir a été absolument déchiqueté par l’explosion de feu, est censé détruire jusqu’à 15 livres d’explosifs. Dans ce cas, non seulement quelque chose s’est mal passé, mais il y a eu plusieurs blessures et dommages collatéraux, en plus.

Selon ., au moins 17 personnes ont été blessées par l’explosion, dont six civils. Parmi les blessés figuraient également au moins neuf agents du LAPD et un agent du bureau américain des alcools, du tabac, des armes à feu et des explosifs. L’accident a également endommagé des voitures et des bâtiments à proximité.

Tout cela s’est produit à la suite d’un balayage de feux d’artifice avant le 4 juillet. Les images ci-dessus étaient particulièrement extraordinaires, car une équipe de nouvelles était déjà en place au-dessus de la tête pour peut-être le point de vue le plus dramatique. Tout d’un coup, les choses «se sont déroulées de manière catastrophique», selon Desmond Shaw, journaliste pour l’affilié de CBS Sky9 à Los Angeles.

“Après que cela se soit produit, nous avons senti l’explosion ici, et cela m’a un peu secoué la tête.”

Cause inconnue

La force de l’explosion qui a déchiré la remorque de l’escouade antibombe a renversé une voiture garée à proximité. L’explosion a également déclenché des alarmes à proximité immédiate. Le LAPD a tweeté, à la suite de l’incident, qu’il était « inconnu pour le moment ce qui a causé l’explosion ».

Selon l’un des tweets ci-dessous, la police a arrêté un homme d’une vingtaine d’années dans une maison du sud de Los Angeles.

Les statistiques de sécurité de 2020 montrent que 10 000 blessures liées aux feux d’artifice du 4 juillet ont été traitées dans des hôpitaux américains en 2019. De plus, il y a eu au moins 12 décès dus à de telles blessures.

Des feux d’artifice @LAPDHQ ont été tirés tous les soirs à #DTLA . Parfois au même endroit et vous n’avez rien fait à ce sujet. Maintenant, cela se produit #LosAngeles pic.twitter.com/iLmHTVjFm1 – Boulette de viande Bloomberg (@MeatballBloomb1) 1er juillet 2021

#BreakingNews LAPD Bomb Squad traitant de la découverte de 5000 livres de feux d’artifice de qualité commerciale qui se trouvaient derrière une maison sur E 27th Street et San Pedro Street. Homme de 24 ans en état d’arrestation pour possession d’engins destructeurs et possible mise en danger d’enfants @KNX1070 pic.twitter.com/0Vuh0TTXn1 – Pete Demetriou (@knxpete) 1er juillet 2021

