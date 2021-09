Regardez cette vidéo avant d’acheter un nouvel iPhone 13

L’iPhone 13 est entre les mains de millions d’acheteurs, qui ont acheté les combinés tôt lors des précommandes, ou dans les magasins à partir de vendredi. En conséquence, nous avons déjà vu de nombreux tests réels de l’iPhone 13 ces derniers jours, y compris les tests de chute qui arrivent peu après la date de sortie. Comme la série iPhone 12, les modèles iPhone 13 sont très durables et survivront aux chutes accidentelles même sans accessoires de protection. Mais plus la chute est élevée et plus la surface de contact est dure, plus le risque de dommages est élevé. L’autre jour, nous avons vu quelques tests de chute de l’iPhone 13, qui ont montré exactement à quel type de dommages s’attendre si vous utilisiez les modèles iPhone 13 Pro sans étuis ni protecteurs d’écran. Mais il existe également un nouveau test de chute qui montre à quel point un étui de protection fonctionne. Spoiler : Vous avez besoin d’une bonne coque pour iPhone 13.

Comme nous l’avons expliqué précédemment, les quatre modèles d’iPhone 13 présentent la même conception et la même qualité de fabrication que la série iPhone 12. Cela comprend le verre Ceramic Shield avant, les cadres en acier inoxydable ou en aluminium et le verre arrière. Les téléphones sont résistants à l’eau et à la poussière.

Deux YouTubers ont soumis l’iPhone 13 Pro à divers tests de chute il y a quelques jours. Ils se sont concentrés sur des chutes contre du béton à des hauteurs d’environ cinq pieds. Ils ont constaté qu’ils peuvent subir des dommages importants à cette hauteur en fonction de la chute de l’iPhone 13 Pro et Pro Max. Les vitres avant et arrière peuvent se briser et le cadre métallique subira des éraflures. Mais le combiné fonctionnera toujours, quels que soient les dommages causés au verre.

Test de chute de l’iPhone 13 Pro avec une coque

Allstate Protection Plans a effectué ses propres tests de chute (vidéo ci-dessous), en utilisant à la fois l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro dans différents scénarios. L’entreprise a effectué deux séries de tests, dont une comprenant des étuis de protection officiels, pour évaluer les dommages.

Le test consistait à faire tomber les iPhones de six pieds à l’aide d’un robot pour déclencher la chute.

L’iPhone 13 a survécu à la première chute avec des dommages mineurs lors des chutes face cachée, comme l’iPhone 12. Mais il s’est fissuré au deuxième essai. L’iPhone 13 Pro s’est fissuré en bas après une seule chute, comme l’iPhone 12 Pro.

Lorsqu’il est tombé sur le dos, l’iPhone 13 a survécu à trois chutes avant de montrer des fissures mineures sur l’un des appareils photo. L’iPhone 13 Pro, qui est plus lourd, a fissuré son verre après une seule goutte, comme l’iPhone 12 Pro l’année dernière.

À l’aide d’un étui en silicone avec MagSafe, Allstate a constaté que l’étui faisait une « différence significative » pour les chutes sur le dos. L’iPhone 13 a survécu à 3 chutes, rayant un appareil photo au passage. Mais l’écran de l’iPhone 13 s’est brisé lors de la deuxième chute sur le visage, tout comme dans la chute sans cas.

La société a utilisé un étui en cuir avec MagSafe sur l’iPhone 13 Pro, constatant que ce type d’étui de protection est également une amélioration significative de la durabilité. L’iPhone 13 Pro a survécu à 3 chutes à l’arrière sans aucun dommage. Mais l’écran s’est fissuré à la première goutte.

Allstate a conclu que l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro sont comparables en termes de durabilité à leurs prédécesseurs. Mais un étui de protection est toujours un “must” pour les iPhones, vous devriez donc absolument vous procurer l’un des étuis pour iPhone 13 que nous recommandons. Pendant que vous y êtes, vous devriez également envisager d’utiliser un écran de protection pour augmenter la durabilité du verre Ceramic Shield.