Regardez Chip & Jo dans un ruban de moulage supérieur de fixateur jamais vu auparavant

Ébrécher et Joanna gagne vraiment cloué dans cette bande de coulée !

Le mercredi 5 janvier, le couple texan pratique a publié une vidéo de casting de Fixer-Upper inédite de 2012, en l’honneur du lancement de leur nouveau réseau, Magnolia Network. Dans la vidéo, Chip et Joanna au visage de bébé se présentent, leur entreprise et ce qu’elles sont : acheter et renverser des maisons, bien sûr.

« C’est un retournement typique que nous faisons », dit Joanna dans la vidéo, debout devant une maison à Waco, au Texas. « C’est une de ces maisons qui se trouvent dans un quartier, c’est très traditionnel et établi. »

« Pensez-vous que notre alchimie à l’écran est en train de sortir ? » Chip demande à Joanna dans le clip.

Le clip se poursuit avec Joanna montrant un bâtiment « là où tout a commencé » appelé Magnolia Homes. Le couple l’a acheté lors de leur premier mariage et Joanna l’a utilisé comme boutique de cadeaux pour vendre des articles pour la maison et des trouvailles uniques.

Et pour vraiment marteler la maison? Le clip se termine avec Chip assis sur un siège de toilette en demandant: « Comment pourriez-vous ne pas vouloir regarder cette émission? »