Regardez ci-dessous: Pourquoi un crash flash Rug-Pull est parfaitement logique

Additionnez la taille extraordinaire des paris sur les options de détail, le biais haussier déséquilibré des appels et la courte durée des appels et vous avez une opportunité sans précédent de récolter des méga-millions de dollars en tirant le tapis du marché via la vente d’instruments d’indices à effet de levier.

Les acheteurs d’appels au détail supplient essentiellement les gros joueurs de prendre leur argent via un flash-crash, et les joueurs seraient incroyablement incompétents pour ne pas prendre l’argent mis sur la table. Il a tous les éléments mobiles d’une arnaque parfaite : convaincre les parieurs de détail qu’ils ne peuvent pas perdre en achetant des appels, augmenter la prime qu’ils paient pour posséder ce bel effet de levier pendant quelques jours ou semaines, les diriger avec peu de des rallyes, « prouvant » qu’ils ne peuvent pas perdre et les encourageant à acheter des options d’achat plus chères, écraser la volatilité pour montrer la futilité d’acheter des options de vente et persuader les parieurs qu’ils n’ont pas besoin de couverture, car le marché ne peut que grimper plus haut parce que la Fed, etc.

Ensuite, bang, tirez le tapis et faites baisser la limite du marché pendant quelques jours. C’est une configuration magnifique, littéralement parfaite. Il est parfaitement logique sur le plan financier de faire exploser le marché et il est insensé de récompenser les marques d’options de vente au détail en les poussant plus haut. Voyons qui devient le Roadrunner et qui devient Wile E. Coyote.

Lire la suite @ OfTwoMinds.com