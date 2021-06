Regardez Colette Maze, 107 ans, jouer du piano

La pianiste française Colette Maze joue du piano depuis plus d’un siècle et est l’une des plus anciennes pianistes au monde. Elle a récemment célébré son 107e anniversaire et s’entraîne encore quatre heures par jour.

Colette Maze est née à Paris le 16 juin 1914 et joue du piano depuis l’âge de cinq ans. Elle adore jouer du piano et ne peut imaginer la vie sans son instrument. « Jouer du piano a une qualité physique », a-t-elle déclaré. « Vous le touchez, le caressez. Cela fait une différence que vous marteliez les touches ou que vous les pressiez doucement du bout des doigts. »

Enfant, la musique l’a aidée à s’échapper de son éducation stricte et à entrer dans son propre monde. « Ma mère était une femme très sévère et froide, qui n’aimait pas vraiment les enfants », a-t-elle expliqué. « Jouer du piano m’a toujours apporté un peu de réconfort.

Colette Maze a étudié à l’École Normale de Musique de Paris, avec Alfred Cortot et Nadia Boulanger, puis a travaillé comme professeur de musique.

Colette Maze sort son premier album à 84 ans

Colette Maze a sorti son premier album, avec l’aide de son fils, à l’âge de 84 ans. Elle a récemment sorti son sixième album studio dédié à son compositeur préféré, Debussy.

Son fils Fabrice Maze a déclaré : « Ma mère a traversé beaucoup de moments difficiles dans sa vie, comme beaucoup d’autres. Mais une fois qu’elle s’est assise au piano, elle s’est perdue dans le monde de la musique. Cela lui a donné de l’énergie positive, de la force et de la motivation.

« La vie consiste à rester passionné et curieux »

Malgré son âge, Colette Maze est toujours très active et elle n’a pas de problème de santé majeur. En dehors de son piano, il y a trois autres choses dont elle ne peut pas se passer : du fromage, comme tous les Français, du chocolat, et elle apprécie aussi un verre de vin. La pianiste Colette Maze croit que rester jeune n’est pas une question d’âge et qu’être passionné est la clé pour rester jeune de cœur. “La vie consiste à rester passionnée et curieuse”, a-t-elle expliqué. “Vous ne pouvez pas laisser cela échapper.”

