Regardez comme Cristiano Ronaldo fait taire les critiques avec un triplé en première mi-temps contre Cagliari et célèbre en raillant les sceptiques essayant de proclamer une nouvelle ère de Haaland et Mbappe

Cristiano Ronaldo a catégoriquement réduit au silence ses critiques en marquant un tour du chapeau parfait en première mi-temps à Cagliari dimanche.

L’un des plus grands joueurs de l’histoire du jeu a fait l’objet de critiques sérieuses ces derniers jours après la sortie de choc de la Juventus en Ligue des champions lors des 16 dernières sorties aux mains de Porto.

Ronaldo a réussi un triplé parfait – en-tête, pied droit et pied gauche – puis a demandé à ses critiques ce qu’ils pensaient

Dans un match retour dramatique mardi soir, Porto, à dix, a battu les géants italiens sur des buts à l’extérieur après la prolongation.

Alors que Porto a perdu 3-2 dans la nuit, le match nul s’est terminé 4-4 au total.

Le coup franc à longue portée de Sergio Oliveira à cinq minutes de la fin des prolongations s’est avéré crucial.

Il a été bien frappé mais a traversé les jambes de Ronaldo, qui a tourné le dos au ballon et a dépassé Wojciech Szczęsny dans le but de la Juve.

Cristiano Ronaldo pouvoirs dans une tête du coin! 💥 Un saut de marque et une finition emphatique pour donner la tête à la Juve ⚫⚪ pic.twitter.com/kzC8CXV5rX – Premier Sports 📺 (@PremierSportsTV) 14 mars 2021

C’est une première mi-temps HAT-TRICK pour Cristiano Ronaldo! 🎩 On dirait qu’il a entendu les critiques depuis la sortie de choc de la Juve en Ligue des champions 👂 pic.twitter.com/oMvvnmtLki – Premier Sports 📺 (@PremierSportsTV) 14 mars 2021

Ronaldo a répondu aux sceptiques lors de son tout prochain match de Serie A, ouvrant le score avec une tête puissante à seulement dix minutes.

Il a doublé l’avance de la Juve avec son pied droit depuis le point de penalty, puis a fait 3-0 avec une belle frappe du pied gauche juste après la demi-heure.

La célébration de Ronaldo a tout dit.

Il a couru vers la caméra et a mis son doigt à son oreille, demandant rhétoriquement les pensées de ses critiques maintenant, beaucoup saluant une nouvelle ère d’Erling Haaland et de Kylian Mbappe.

Getty Images – Getty Depuis la signature de Ronaldo, la Juventus a été éliminée de la Ligue des champions par l’Ajax, Lyon et Porto

Au lendemain de la défaite de Porto, Ronaldo a été lié à un éloignement de Turin.

Selon Corriere dello Sport, la Vieille Dame pourrait accepter une offre aussi bas que 25 millions de livres sterling pour le capitaine du Portugal alors qu’ils cherchent à nettoyer les ponts et à planifier une refonte complète du club.

Cependant, le manager Andrea Pirlo a minimisé ces informations qui suggéraient qu’il pourrait retourner au Real Madrid ou même se diriger vers le PSG.

AFP ou concédants de licence Ronaldo est revenu en forme dimanche

Pirlo a insisté: «C’est normal qu’il soit déçu par ce qui s’est passé l’autre soir, comme le reste de l’équipe.

«C’est normal d’avoir des rumeurs. C’est la figure la plus importante du football et on en parle toujours.

«Mais rappelons-nous qu’il a toujours bien fait, marquant environ 90 buts pour la Juventus, et a démontré sa valeur.

«Ne pas marquer dans un match peut arriver, tout comme cela peut arriver aux autres. Mais il y a plus de tollé à son sujet.

AFP – Getty Ronaldo a joué certains de ses meilleurs matchs de football sous Zidane au Real Madrid

Zinedine Zidane a refusé d’exclure un retour du Real Madrid pour Ronaldo vendredi.

Il a déclaré: «Vous savez ce que signifie Cristiano Ronaldo pour le Real Madrid. «Vous connaissez l’affection que nous avons pour lui au Real Madrid. Ce qu’il a fait ici était magnifique. «En ce moment, il est un joueur de la Juventus et il fait vraiment bien là-bas. Je ne peux rien dire sur toutes les choses qu’ils disent. « Je peux seulement dire qu’il est un joueur de la Juventus et nous devons respecter cela. »

AFP ou concédants de licence Le PSG a également été lié à un déménagement pour CR7

Le directeur de la Juventus, Fabio Paratici, a déclaré samedi à Sky Sport: «Cristiano sera l’avenir de la Juventus, absolument. J’en suis sûr.

«C’est un privilège d’avoir Cristiano.

«Nous l’apprécions et nous sommes très heureux d’avoir ce genre de champions avec nous.»