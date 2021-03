Regardez comme Laura Ingraham coupe Trump avant qu’il ne puisse en dire plus sur son élection insensée ⋆ .

L’animatrice de Fox News, Laura Ingraham, s’est retrouvée au milieu d’une situation délicate avec l’ancien président Donald Trump lorsqu’il s’est lancé dans une autre diatribe sur le «vol» des élections de 2020 dans son émission The Ingraham Angle. Cela l’a forcée à l’interrompre maladroitement car c’est une partie de la même rhétorique que Fox News et plusieurs personnalités à l’antenne ont été confrontées à un procès pour diffamation plus tôt cette année, rapporte Mediaite.

Ce procès, une somme de 2,7 milliards de dollars déposée par Smartmatic Voting Systems, a allégué que Fox News, Lou Dobbs, Maria Bartiromo, Jeanine Pirro et les avocats pro-Trump Rudy Giuliani et Sidney Powell ont participé à une «campagne de désinformation» qui diffamait la société.

Alors que Fox News a nié les allégations de Smartmatic, la chaîne d’information câblée a répondu à une lettre de la société qui exigeait une rétractation et des excuses sous la forme d’une vérification des faits sur les émissions de Dobbs, Pirro et Bartiromo.

Selon toute vraisemblance, Ingraham essayait d’éviter d’avoir à imposer une autre vérification maladroite des faits pour sa propre émission. De toute évidence, cela ne lui laissait guère d’autre choix que d’interrompre Trump à mi-course.

Elle a décidé de demander à Trump ce qu’il pensait de HR1 et de diverses lois électorales actuellement débattues dans les États du pays.

Sans surprise, il a dénoncé HR1, autrement connu sous le nom de For The People Act, comme étant «les démocrates essayant d’obtenir quelque chose sans pièce d’identité de l’électeur, sans vérification de signature, envoyez tous les bulletins que vous pouvez», et ajoutant «vous n’aurez jamais une autre élection équitable en ce pays. »

«Tout comme, si vous regardez la dernière élection, c’était honteux», a déclaré Trump, la décrivant comme une «élection du tiers monde» et une «honte».

Puis il a excorié la Cour suprême, affirmant que les juges «devraient avoir honte d’avoir refusé d’annuler l’élection à sa place».

Parce que c’est le genre de monde dans lequel Trump vit. La plus haute cour du pays devrait s’incliner et se gratter devant lui. Et bien sûr, il ne se contentait pas de laisser les choses là-dedans.

«Ce qu’ils ont fait était absolument honteux, et si vous regardez les chiffres, les chiffres étaient largement en faveur de nous à l’élection présidentielle», a-t-il déclaré. «C’était honteux qu’ils aient pu s’enfuir – la Cour suprême n’a pas eu le courage de faire ce qu’elle avait à faire.»

Cela laissa Ingraham tâtonner pendant un moment ou deux.

« M. … Ouais, eh bien… »Interrompit Ingraham, alors que Trump commençait à se retrouver dans sa fraude électorale / sa diatribe à la Cour suprême. « Parlant en tant qu’avocat, nous n’allons pas revisiter le passé ce soir », a ajouté Ingraham, un ancien de la faculté de droit de l’Université de Virginie. «Mais en tant qu’avocat, je pense qu’à l’avenir, je pense que tout candidat à un poste doit avoir une stratégie juridique impeccable en place avant – comme venir avant les élections parce que beaucoup de gens ont vu beaucoup de problèmes venir. , des problèmes de vérification, mais je ne pense pas que la situation juridique était en place, et cela fait mal à tout le monde en cours de route.

Cependant, Trump n’a pas semblé découragé par cela.

«Non, les tribunaux ne voulaient pas l’appliquer», a-t-il dit. «Vous savez que Laura. Vous savez exactement cela. Et la Cour suprême, quand vous aviez le Texas et 18 États, la Cour suprême a dit qu’ils n’avaient pas qualité pour agir. La Cour suprême n’a pas voulu l’entendre. « Beaucoup de républicains sur ce tribunal », a déclaré Ingraham en réponse. «Ils n’ont pas eu le courage de faire ce qu’ils avaient à faire», a répondu Trump au record battu.

Apparemment, Trump va battre ce cheval mort pour toujours.

Voici le clip ci-dessous.