Regardez comment Blue Origin prévoit de lancer son premier équipage de six personnes dans l’espace, avec Michael Strahan à bord

Ce matin, la société de vols spatiaux de Jeff Bezos, Blue Origin, devrait lancer un autre équipage de clients au bord de l’espace et à l’arrière. La cabine de l’équipage sera un peu plus encombrée que d’habitude : un total de six passagers se rendra dans l’espace à l’intérieur de la fusée touristique New Shepard de Blue Origin, le plus grand groupe que la compagnie ait jamais envoyé sur un vol.

Cela rend ce vol un peu inhabituel. Le lancement intervient également après qu’une enquête de la FAA sur la sécurité des fusées de Blue Origin ait abouti à une résolution non concluante.

À bord se trouvent un mélange d’invités célèbres et d’amateurs de vols spatiaux payants. Notamment, Michael Strahan, animateur de Good Morning America et ancien rusher de la NFL pour les Giants de New York, volera, avec Laura Shepard Churchley, la fille aînée d’Alan Shepard, qui a été le premier Américain dans l’espace. Les deux sont considérés comme des invités, ils n’ont donc pas payé leurs sièges. Voler avec eux sont des clients payants : Evan Dick, un investisseur, Lane Bess, le fondateur de Bess Ventures, et le fils de Bess, Cameron Bess. Dylan Taylor, un investisseur majeur dans l’industrie des vols spatiaux, complètera le groupe.

Il sera intéressant de voir comment un équipage de six tarifs

Ce sera la troisième fois que Blue Origin lance des personnes au bord de l’espace depuis les installations d’essai de la société à Van Horn, au Texas. Pour ces trois missions, Blue Origin s’est assuré d’avoir une sorte de star à bord. La première mission en équipage de la compagnie transportait Bezos, ainsi que la légendaire femme aviatrice Wally Funk, tandis que le deuxième vol transportait notamment William Shatner, mieux connu pour avoir joué le capitaine James T. Kirk dans Star Trek. Pour ces deux premiers vols touristiques, cependant, Blue Origin n’a piloté que quatre équipages. Des vidéos de l’intérieur de la cabine de l’équipage ont montré que l’intérieur était un peu encombré, même avec un si petit nombre de personnes. Il sera intéressant de voir comment un équipage de six tarifs, qui est le nombre maximum de personnes que la capsule est censée contenir.

Michael Strahan s’entraînant dans l’un des sièges passagers de New ShepardImage : Blue Origin

Le vol intervient juste après que la Federal Aviation Administration a confirmé qu’elle avait fermé une enquête sur la culture de sécurité de Blue Origin sans trouver de problèmes substantiels. La FAA, qui est chargée de délivrer les licences pour les lancements de fusées commerciales, a commencé à enquêter sur l’entreprise début octobre après que 21 employés actuels et anciens de Blue Origin ont publié un essai alléguant une culture de harcèlement sexuel généralisé et des problèmes de sécurité avec les fusées de l’entreprise. L’essai, rédigé par l’ancienne responsable des communications avec les employés de Blue Origin, Alexandra Abrams, a fait valoir que les employés ont trop peur de parler des violations de la sécurité par crainte de représailles.

« De l’avis d’un ingénieur qui a signé cet essai, ‘Blue Origin a eu de la chance que rien ne se soit produit jusqu’à présent' », a déclaré l’essai. « Beaucoup d’auteurs de cet essai disent qu’ils ne voleraient pas sur un véhicule Blue Origin. »

la FAA n’a trouvé « aucun problème de sécurité spécifique » après avoir enquêté sur des allégations

Lorsque l’essai est sorti, la FAA a déclaré qu’elle « examinait les informations ». Cependant, comme CNN l’a signalé pour la première fois vendredi et la FAA l’a confirmé à The Verge, son enquête est maintenant terminée. Steven Kulm, spécialiste des affaires publiques à la FAA, a déclaré à The Verge que la FAA n’avait trouvé « aucun problème de sécurité spécifique » après avoir enquêté sur les allégations portées contre le programme de vols spatiaux habités de l’entreprise. Lorsqu’on lui a demandé de commenter, Linda Mills, vice-présidente des communications chez Blue Origin, a déclaré: « La déclaration de la FAA est exacte. »

Cependant, dans un e-mail obtenu par The Verge, des représentants de la FAA ont expliqué à Abrams que l’agence n’était pas en mesure de mener une enquête approfondie car aucun autre expert en ingénierie ou en sécurité de Blue Origin ne s’est présenté pour discuter des problèmes de l’entreprise qui ont été soulevés dans la lettre d’Abrams. . Les e-mails montrent que les enquêteurs de la FAA ont chargé Abrams de convaincre ses anciens collègues de prendre la parole. Abrams a transmis des informations clés aux enquêteurs, notamment des échanges de courriers électroniques entre les employés de Blue Origin détaillant les préoccupations concernant les opérations de récupération de capsules et une note rédigée par un employé partant sur les problèmes de sécurité. Elle a également demandé à près de trois personnes de fournir des déclarations écrites, mais les individus ont finalement reculé par crainte que leur identité ne soit divulguée, a déclaré Abrams à The Verge. Dans un e-mail à Abrams, la FAA a noté que ceux qui se sont manifestés ne pouvaient pas bénéficier d’une protection car il n’y avait pas de lois en place pour protéger les dénonciateurs dans les entreprises spatiales.

Une copie de l’e-mail de la FAA à Abrams, envoyé le 6 décembre, est ci-dessous :

Cela fait plusieurs semaines depuis notre dernier contact avec vous et bien que nous sachions que vous avez fait tout votre possible pour essayer de persuader les membres de votre groupe de se manifester, aucun expert technique ne nous a contacté ni fourni de documentation spécifique concernant les allégations de sécurité. Nous comprenons qu’il n’y a pas de lois fédérales sur la « protection des dénonciateurs » protégeant les employés des sociétés spatiales commerciales contre les représailles résultant du signalement de problèmes de sécurité. Cela contraste fortement avec les protections étendues disponibles pour les dénonciateurs de l’industrie de l’aviation commerciale. Nous pensons que cela a été un facteur énorme dans notre incapacité à poursuivre cette enquête plus avant. À la suite d’un examen approfondi des informations limitées fournies, de plusieurs discussions avec vous et de la consultation des lois et règlements applicables, la FAA n’a pas pu enquêter en profondeur sur cette question et, par conséquent, n’a pas pu justifier les problèmes de sécurité décrits dans le document que vous avez fourni. Aucune autre action ne peut être recommandée pour le moment.

Actuellement, l’industrie spatiale commerciale bénéficie de peu de surveillance fédérale en matière de sécurité, grâce à ce qu’on appelle la loi américaine sur la compétitivité des lancements spatiaux commerciaux adoptée en 2015. La loi interdit à la FAA ou à d’autres agences fédérales d’imposer des règles de sécurité à l’industrie spatiale commerciale jusqu’en 2023. L’impulsion de la loi était de permettre à une industrie spatiale qui en est encore à ses balbutiements de continuer à se développer et à innover sans réglementation « encombrante ». Cela signifie que lorsque la FAA délivre des licences de lancement, elle est uniquement chargée de s’assurer qu’un lancement de fusée ne nuira pas aux personnes ou aux biens non impliqués au sol. L’agence ne peut pas dicter de règles sur la façon dont les entreprises spatiales commerciales devraient rendre leurs véhicules ou leurs opérations plus sûrs. Les touristes spatiaux commerciaux voyagent par « consentement éclairé », ce qui signifie qu’ils conviennent que le voyage qu’ils entreprennent est intrinsèquement dangereux et risqué.

Après la publication de l’essai original en octobre, l’entreprise est restée fidèle à sa culture. « Blue Origin n’a aucune tolérance pour la discrimination ou le harcèlement de quelque nature que ce soit. Nous offrons de nombreuses possibilités aux employés, y compris une hotline anonyme 24h/24 et 7j/7, et enquêterons rapidement sur toute nouvelle plainte pour faute professionnelle », a déclaré un porte-parole de Blue Origin à The Verge dans un communiqué.

Pour amener les passagers au bord de l’espace et en revenir, Blue Origin s’appuie sur sa fusée New Shepard, un véhicule réutilisable conçu pour décoller à la verticale de la Terre, puis atterrir à nouveau sur le sol. Les passagers montent sur le véhicule à l’intérieur d’une cabine d’équipage avec des sièges inclinés et de grandes fenêtres. Une fois que la fusée atteint une certaine altitude, la cabine se sépare du sommet de la fusée et pénètre dans l’espace, permettant aux pilotes de vivre quelques instants d’apesanteur. La capsule et la fusée reviennent sur Terre ; la fusée atterrit debout, tandis que la capsule atterrit doucement à l’aide de parachutes.

En règle générale, New Shepard atteint une altitude d’environ 62 milles lorsqu’il vole, ce que la plupart considèrent comme étant au-dessus de la limite de l’espace. Lorsque les passagers d’aujourd’hui reviendront sur Terre, tous devraient se voir attribuer des ailes d’astronautes commerciaux par la FAA. Ces ailes ont historiquement été données aux personnes qui volent au-dessus de 50 milles sur un vaisseau spatial commercial. Cependant, la FAA a annoncé cette semaine qu’elle mettrait fin à cette pratique d’ici la fin de l’année et répertorierait simplement tous les futurs touristes commerciaux et voyageurs qui atteindraient l’espace sur le site Web de l’agence. Cela signifie que cet équipage pourrait être le dernier à avoir des ailes.

Le lancement du New Shepard d’aujourd’hui devrait décoller ce matin à 9 h 45 HE depuis le site de lancement de Blue Origin à Van Horn. Blue Origin prévoit de commencer la couverture en direct 90 minutes avant le lancement.