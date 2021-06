Regardez Conan O’Brien dire au revoir à la fin de la nuit dans ce clip et essayez de ne pas pleurer – .

Je n’ai jamais pu penser à Conan O’Brien – qui a dit au revoir à une carrière de près de 30 ans à la télévision de fin de soirée jeudi soir avec une approbation finale et émotionnelle – sans me souvenir d’une anecdote que le légendaire comique a partagée une fois dans un entrevue.

Je n’exagère pas. J’ai pensé que cette histoire était si profonde quand je l’ai entendue, et elle m’est restée à chaque fois que je vois le nom, le visage de Conan ou que j’entends quoi que ce soit à son sujet. Il parlait avec un journaliste du New York Times et songeait à la longue queue de la célébrité. À propos de comment, après que suffisamment de temps se soit écoulé, il a estimé que les gens finiraient par se demander “Conan qui?” C’était il y a quelques années, et il parlait déjà de l’inévitable manque de pertinence. Parce que, comme Conan l’a dit au journaliste, “Cela va sembler sombre, mais finalement, toutes nos tombes restent sans surveillance.”

Restez avec moi ici. Cette anecdote est particulièrement pertinente, après la fin de son émission de longue date sur TBS jeudi soir, ayant apporté une conclusion satisfaisante à l’arc professionnel qui a commencé lorsque Conan n’était qu’un scénariste de comédie sans aucune reconnaissance de nom lorsqu’il a été choisi pour remplacer David Letterman dans au début des années 90 dans l’émission Late Night de NBC.

Pour développer cette pensée à consonance morbide qu’il a partagée avec l’écrivain du NYT il y a quelques années, Conan a continué ainsi :

« Calvin Coolidge était un président assez populaire. Je suis allé sur sa tombe dans le Vermont. Il porte le sceau présidentiel. Il n’y avait personne. Et au fait, je suis le seul hôte de fin de soirée à être allé sur la tombe de Calvin Coolidge. Je pense que c’est ce qui me sépare des autres hôtes.

« J’ai eu une bonne conversation avec Albert Brooks une fois. Quand je l’ai rencontré pour la première fois, je balbutiais un peu. J’ai dit, vous faites des films, ils vivent pour toujours. Je fais juste ces spectacles de fin de soirée, ils se perdent, ils ne sont plus jamais revus et qui s’en soucie ? Et il m’a regardé et il a dit : ‘De quoi parles-tu ? Rien de tout cela n’a d’importance. Rien de tout cela n’a d’importance ? — Non, c’est le secret. En 1940, les gens disaient que Clark Gable était le visage du 20e siècle. Qui (juron) pense à Clark Gable ? Ce n’est pas grave. Vous serez oublié. Je serai oublié. Nous serons tous oubliés. C’est tellement drôle parce qu’on pourrait penser que ça me déprimerait. Je marchais dans les airs après ça.

Pour moi, c’est comme si Conan disait, si vous savez que c’est votre fin éventuelle, vous pourriez aussi bien l’utiliser comme excuse pour vous tirer d’affaire. Dans le meilleur des cas, vous vous retrouverez avec une vie extraordinaire et les choses iront bien pendant un petit moment. Au lieu de l’alternative – marquer le pas, attendre l’inévitable.

Conan, bien sûr, n’a jamais fait ce dernier – mais, en même temps, nous devrions résister à la tentation de glisser dans trop de larmoyants sentimentalement ici, car alors que ce chapitre de l’histoire de la carrière de Conan est terminé, il est sur le point de commencer quelque chose de nouveau. Il animera une nouvelle émission de variétés hebdomadaire pour HBO Max.

Parmi les nombreuses choses que j’ai toujours aimées chez Conan, c’est qu’il n’a jamais pensé que le format de son émission était trop précieux et qu’il ne pouvait pas être dérangé. Tant d’autres hommes-bébés qui continuent d’animer des émissions traditionnelles de fin de soirée – nous ne les nommerons pas et ne les humilierons pas ici, mais laissons les coupables trembler, peu importe – font leur spectacle comme les choses ont toujours été faites. Monologue, plaisanteries stupides, invités célèbres et interviews incroyablement insipides (« J’ai votre nouvel album ici, et il est juste TELLEMENT SUPER. Comment êtes-vous si brillant ? »)

Certains de mes moments préférés de Conan au fil des ans ont été tout, de ses morceaux Clueless Gamer aux récits de voyage qu’il ferait, comme la fois où il a visité la zone démilitarisée en Corée :

La prochaine étape pour Conan, selon un communiqué de presse de la société mère de HBO Max, WarnMedia – il « se concentrera sur son accord avec WarnerMedia et le développement de sa nouvelle émission pour HBO Max, qui s’éloignera de son talk-show traditionnel actuel. format.” Un format qu’il a perfectionné, soit dit en passant, pendant 28 ans, au cours d’une carrière de fin de soirée qui a englobé trois émissions différentes. Il possède également sa propre société de production et son podcast primé Conan O’Brien Needs A Friend a également accumulé plus de 185 millions de téléchargements depuis son lancement en 2018.

“J’ai consacré toute ma vie d’adulte à poursuivre cette étrange intersection fantôme entre intelligent et stupide”, a déclaré O’Brien lors de son épisode d’adieu jeudi. « Il y a beaucoup de gens qui croient que les deux ne peuvent pas coexister. Mais, mon Dieu, je vais vous dire, c’est quelque chose que je crois religieusement. Je pense que quand intelligent et stupide se rencontrent… je pense que c’est la plus belle chose au monde.

Des danses à cordes de Conan au morceau « In the year 2000… », en passant par Triumph, l’Insulte Comic Dog, le levier Walker Texas Ranger et bien plus encore – eh bien, c’est comme si Jack Black chantait en faisant la sérénade au revoir à Conan jeudi : “Je l’ai fait à ma façon”, ce qui, bien sûr, est une ligne du standard Sinatra classique que Jack Black a décidé d’interpréter dans le style heavy metal.

La cerise sur le gâteau, en passant, n’est pas venue de Conan lui-même, mais de Jimmy Kimmel. Il a salué Conan jeudi en renversant une dernière fois Jay Leno au nom de Conan. “Nous attendons avec impatience tout ce que vous avez prévu pour HBO Max”, a déclaré Kimmel.

“Et, je veux aussi dire, félicitations à Jay Leno pour son nouveau créneau horaire chez TBS.”

