Regardez Corey Taylor chanter sur “Rio” de Duran Duran

Jason Christophe, qui joue de la basse dans Corey Taylorle groupe solo de , a mis en ligne une courte vidéo du NŒUD COULANT et PIERRE AURE le chanteur et deux hommes non identifiés chantant DURAN DURANla chanson classique de “Rio” dans les coulisses d’un récent arrêt sur Taylortournée solo actuelle de . Découvrez-le ci-dessous.

De retour en 2015, Taylor a partagé son point de vue sur l’état de la musique moderne, comparant la pop à « l’écoute d’un morceau de bois ». Parler à Fil audio, il a déclaré: “J’ai l’impression d’être piqué par un millier d’abeilles à la fois. C’est tellement Auto-Tuned, c’est tellement corrigé, c’est tellement en conserve et traité et sans vie… Je veux dire, vous pourriez aussi bien écouter à un putain de morceau de bois à ce moment-là.

“Cela me dérange, parce que je mets tellement dans tout ce que je fais, je mets tellement dans ma musique – je saigne pour ça et je meurs pour ça chaque putain de nuit, tu sais?” il expliqua. “Regarder ces gens laisser un ordinateur faire tout le travail et faire tout le travail à leur place, c’est insultant pour tous ceux qui ont plus de talent et moins d’attention.”

Corey a lancé sa tournée solo, “CMF Tour 2021”, le 17 mai au Marquee Theatre de Tempe, Arizona. Taylorl’ensemble comprend des hymnes de ses débuts en solo acclamés par la critique “CMFT”, choix de coupes de son NŒUD COULANT et PIERRE AURE catalogues, et diverses couvertures et surprises.

Accompagnement sur tous “CMF Tour 2021” les dates viennent de l’équipe de danse des gangs de filles BOMBES CERISE, dirigé par Taylorla femme de Alicia Taylor.

“CMFT” a fait des débuts impressionnants dans les charts du monde entier en octobre, entrant au n ° 1 sur Panneau d’affichagedans le classement des albums hard rock actuels, tout en se classant au 2e rang des albums rock actuels, au 6e rang des albums vinyle et au 9e rang des meilleurs albums. Par ailleurs, “CMFT” a atterri dans le Top 10 des charts officiels des albums en Australie, en Allemagne, en Suisse et en Autriche, avec des débuts dans le Top 20 au Royaume-Uni, en Finlande et au Japon (chart international).

“CMFT” a été enregistré à Le studio d’enregistrement de la cachette à Las Vegas avec le producteur Jay Ruston et Coreyle groupe de — Christian Martucci (guitare), Zach Trône (guitare), Jason Christophe (basse), et Dustin Schoenhofer (tambours).