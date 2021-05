Regardez Corey Taylor jouer de l’accordéon à la convention “ Spooky Empire ” d’Orlando

NŒUD COULANT et PIERRE SOUR chanteur Corey Taylor a pris le temps de signer des autographes au Empire effrayant convention au Wyndham Orlando Resort à Orlando, en Floride, le vendredi 30 avril pour tenter de jouer de l’accordéon. Séquence vidéo du moment filmée par un fan (avec l’aimable autorisation de Youtube utilisateur “Argile Kaylen“) peut être vu ci-dessous.

Empire effrayant est une convention multigène américaine axée principalement sur l’horreur et la science-fiction. La convention, qui est présentée comme “le côté obscur de Comic Con“, présente des vendeurs, un festival de films et de tatouages, de la musique et des invités célèbres.

Taylor se lancera dans la “CMFTour” plus tard ce mois-ci. Le trek verra Corey et son groupe se produisant pour des fans socialement distancés et suivant les directives de santé recommandées par l’État. Le soutien à toutes les dates provient de l’équipe de danse de gangs de filles BOMBES CERISE, dirigé par Taylorla femme de Alicia Taylor.

Taylor a décidé de lancer cette tournée pour quelques raisons importantes et personnelles. Comme toujours, il s’efforce de proposer un spectacle inoubliable aux fans, mais tout aussi important, il reconnaît l’impact massif de la pandémie mondiale en cours sur les salles de concert et les équipes de tournées. Il confirme son engagement indéfectible à soutenir la musique live et l’industrie qui l’entoure, comme illustré l’année dernière grâce à sa populaire vente aux enchères de guitares eBay, qui a permis de collecter 150000 $ pour le soulagement de COVID-19, et son émission COVID-19 safe secret LA bénéficiant Fonds Sweet Relief Musicians – un 501 (c) (3) musiciens de guérison à but non lucratif et les travailleurs de l’industrie de la musique dans le besoin.

Quant au spectacle lui-même, Taylor et son groupe passera à travers les hymnes de ses débuts en solo acclamés par la critique “CMFT”, le choix coupe de son NŒUD COULANT et PIERRE SOUR catalogues, couvertures et surprises diverses. Aditionellement, BOMBES CERISE débutera chaque nuit de la tournée avec une performance de haut vol à indice d’octane élevé.

“C’est le shebang complet,” Taylor a raconté à Rolling Stone la tournée. “Le BOMBES CERISE vont faire leur spectacle, avec du feu, des airs et du rock et toutes les bonnes choses, puis les garçons et moi allons nous lever et jouer pendant, comme, deux heures. “

En ce qui concerne la façon dont l’idée de la tournée est née, Taylor a déclaré: “Nous cherchions constamment des opportunités de jouer ici et là, mais ce n’est que lorsque l’un de nos amis promoteurs nous a demandé comment nous aborderions une tournée avec les types de garanties qui nous intéressaient que nous avons réalisé que nous pouvions Nous prendrons autant de précautions que possible: la distanciation sociale habituelle, les sièges des pods (zone sectionnée avec un nombre de personnes qui se sont réunies autorisées à l’intérieur), les contrôles de température, les dérogations signées à la porte, des masques en place partout sauf votre capsule, etc. Nous encourageons tout le monde à se faire vacciner également avant la tournée. ”



