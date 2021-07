Regardez Corey Taylor rejoindre Night Ranger sur scène au Rock Fest pour interpréter “Don’t Tell Me You Love Me”

Corey Taylor rejoint GARDE DE NUIT sur scène lors de la représentation du groupe le 16 juillet à Fête du rock à Cadott, Wisconsin pour interpréter le single de 1982 des vétérans du rock “Ne me dis pas que tu m’aimes”. Des séquences vidéo de son apparition peuvent être vues ci-dessous.

GARDE DE NUIT chanteur/bassiste Lames de cric a expliqué à Ultimate Classic Rock comment la collaboration est née : “[Guitarist] Brad [Gillis] et je l’avais rencontré il y a quelques années, avec Eddie Trunk au « Ce spectacle de métal ». Nous étions ravis de partager la scène avec lui à Fête du rock et je lui ai demandé s’il voulait chanter le deuxième couplet de “Ne me dis pas que tu m’aimes”… et s’il connaissait les mots. Il a dit : “Ouais ouais”, et il est venu et l’a tué.” Lames a poursuivi en décrivant le NŒUD COULANT et PIERRE AURE le leader en tant que “compositeur brillant et d’un talent incroyable. Nous sommes heureux de l’appeler notre ami.”

Le mois dernier, Taylor a annoncé une nouvelle “CMF Tour” dates de la tournée de l’été 2021. La nouvelle série de gros titres débutera le 6 août à la House of Blues de Las Vegas, Nevada et mettra en vedette des invités spéciaux BOMBES CERISE, dirigé par Taylorla femme de Alicia Taylor, à toutes les dates.

Les nouvelles dates estivales verront Taylor et son groupe qui parcourt les hymnes de ses débuts en solo acclamés par la critique “CMFT”, choix de coupes de son NŒUD COULANT et PIERRE AURE catalogues, et diverses couvertures et surprises. Aditionellement, BOMBES CERISE débutera chaque nuit de la tournée avec une performance de haut vol et à indice d’octane élevé.

2021 a été plus chargée que jamais pour Taylor. Après avoir emballé la jambe de printemps épuisée de son “CMF Tour”, qu’il a documenté dans une série de “Tour Diaries” pour Pierre roulante, Taylor a également récemment publié une nouvelle couverture inspirée de CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG‘s “Continuer” et affronté CONTRÔLE AU SOL, un supergroupe également composé de Taylor Hawkins (COMBATTANTS DE FOO), Dave Navarro (LA DÉPENDANCE DE JANE) et Chris Chaney (LA DÉPENDANCE DE JANE) se produisant à « La célébration de Bowie : juste pour un jour » en hommage à feu David Bowie.

GARDE DE NUIT sortira son 12e album studio, “ATBPO”, le 6 août via Frontières Musique Srl. “ATBPO” signifie “And The Band Played On”, une ode à la musique à l’époque du COVID-19. Il sera disponible sur CD et vinyle (plusieurs versions vinyle couleur en édition limitée), ainsi que numériquement sur toutes les plateformes de streaming.

GARDE DE NUIT a commencé à écrire l’album au début de 2020, au début de la pandémie mondiale. Après avoir réduit la sélection de chansons et les avoir resserrées à leur son rock and roll bien connu, le groupe est entré en studio, bien que séparément, en raison de l’époque dans laquelle nous nous trouvons. Tout au long “ATBPO”, nous entendons GARDE DE NUIT poursuivant leur séquence chaude qui a débuté avec 2011 “Quelque part en Californie”. Dix ans plus tard, et deux albums très remarqués plus tard, “Grande route” et “Ne lâchez rien”, le dernier travail en studio du groupe les montre toujours brûlants de cette énergie hard rock à haute indice d’octane pour laquelle ils sont connus. GARDE DE NUIT a toujours eu un don pour les mélodies tueuses, l’instrumentation complexe et les paroles captivantes; “ATBPO” offre tout cela et plus encore.

Après avoir vendu plus de 17 millions d’albums dans le monde, joué sur plus de 4 000 scènes et bénéficié d’une audience radio de plus d’un milliard, GARDE DE NUIT a à la fois incarné et transcendé le son et le style rock d’arène bien au-delà de cette époque.

GARDE DE NUIT est Lames de cric (basse, chant), Kelly Keagy (batterie, chant), Brad Gillis (guitares solo et rythmique), Eric Lévy (claviers), et Keri Kelli (guitares solo et rythmique).



« Oh, je me débrouille avec un peu d’aide de mes amis » ? Merci à Corey Taylor de nous avoir rejoint hier au Rock Fest ! #RockFest2021 #coreytaylor #NightRanger Publié par Night Ranger le samedi 17 juillet 2021

