Regardez Corey Taylor se produire à San Antonio lors d’une tournée solo (vidéo)

NŒUD COULANT et PIERRE SOUR chanteur Corey Taylor s’est produit au Vibes Event Center de San Antonio, au Texas, vendredi soir (21 mai) dans le cadre de sa tournée solo, “CMFTour 2021”. Taylor et son groupe a parcouru les hymnes de ses débuts en solo acclamés par la critique “CMFT”, le choix coupe de son NŒUD COULANT et PIERRE SOUR catalogues, couvertures et surprises diverses. Des séquences vidéo filmées par des fans de la performance peuvent être vues ci-dessous.

Support sur tous “CMFTour 2021” les dates proviennent de l’équipe de danse de gangs de filles BOMBES CERISE, dirigé par Taylorla femme de Alicia Taylor.

Taylor a décidé de lancer cette tournée pour quelques raisons importantes et personnelles. Comme toujours, il s’efforce de proposer un spectacle inoubliable aux fans, mais tout aussi important, il reconnaît l’impact massif de la pandémie mondiale en cours sur les salles de concert et les équipes de tournées. Il confirme son engagement indéfectible à soutenir la musique live et l’industrie qui l’entoure, comme illustré l’année dernière à travers son populaire eBay Vente aux enchères de guitares, qui a permis de collecter 150000 $ pour le soulagement du COVID-19, et son émission COVID-19 Safe Secret LA bénéficiant Fonds Sweet Relief Musicians – un 501 (c) (3) musiciens de guérison à but non lucratif et les travailleurs de l’industrie de la musique dans le besoin.

“C’est le shebang complet,” Taylor a raconté à Rolling Stone la tournée. “Le BOMBES CERISE vont faire leur show, avec du feu, des airs et du rock et toutes les bonnes choses, puis les garçons et moi allons nous lever et jouer pendant, genre, deux heures. “

En ce qui concerne la façon dont l’idée de la tournée est née, Taylor a déclaré: “Nous recherchions constamment des opportunités de jouer ici et là, mais ce n’est que lorsque l’un de nos amis promoteurs nous a demandé comment nous aborderions une tournée avec les types de garanties qui nous intéressaient que nous avons réalisé que nous pouvions Nous prendrons autant de précautions que possible: la distanciation sociale habituelle, les sièges des pods (zone sectionnée avec un nombre de personnes qui se sont réunies autorisées à l’intérieur), les contrôles de température, les dérogations signées à la porte, masques en place partout sauf dans votre dosette, etc. Nous encourageons tout le monde à se faire vacciner également avant la tournée. “

Taylor est récemment entré dans l’histoire en atteignant le n ° 1 d’Active Rock Radio avec son puissant single “Yeux noirs bleus”. La réalisation mise Taylor dans une classe qui lui est propre, faisant de lui le premier artiste de l’histoire du format à atteindre le n ° 1 avec trois projets distincts, à la suite des efforts de NŒUD COULANT et PIERRE SOUR.

“CMFT” a fait des débuts impressionnants dans les charts du monde entier en octobre, entrant au premier rang sur Panneau d’affichageLe classement actuel des albums de hard rock, tout en se classant n ° 2 sur les albums de rock actuels, n ° 6 sur les albums en vinyle et n ° 9 dans les classements Top Albums. Par ailleurs, “CMFT” a décroché le Top 10 des charts officiels d’Australie, d’Allemagne, de Suisse et d’Autriche, avec des débuts dans le Top 20 au Royaume-Uni, en Finlande et au Japon (classement international).

Présenté dans Pierre roulante“Aperçu de l’album d’automne 2020” de “CMFT” a reçu des applaudissements critiques, avec Forbes affirmant, “Corey TaylorLe chant est indéniablement le meilleur qu’il ait jamais été. De NŒUD COULANTle dernier album de son nouveau matériel solo, Taylor est facilement parmi les meilleurs chanteurs de rock vivants. ” Kerrang! déliré, “Corey Taylor Je n’aurais certainement pas pu prédire à quel point un sentiment de joie sans entrave serait important lors de ses débuts en solo, c’est exactement ce dont 2020 a besoin – et, plus important encore, exactement ce qu’il offre. ” La bête quotidienne attesté, “«CMFT» trouve le chanteur en train d’élargir ses horizons et de montrer sa grande polyvalence, “tandis que Stéréogum c’est noté, “Corey Taylora vécu plusieurs vies pendant la durée qu’il faut à la plupart d’entre nous pour en vivre une seule, et il est clair qu’il chérit chaque expérience qu’il a vécue jusqu’à présent. ” New York le magazine a ajouté que “CMFT” “rapproche ses vastes goûts et influences, se mêlant au punk rock, au métal, aux mélodies acoustiques réfléchissantes, aux ballades plaintives au piano et au hip-hop, avec Taylorla voix puissante de la maison et les paroles introspectives agissant comme un guide. “

“CMFT” est mis en valeur par les célibataires “Tête de culture”, «HWY 666», “CMFT doit être arrêté” (avec Tech N9ne et Bookie enfant), et le hit radio Active Rock “Yeux noirs bleus”. Taylor a également atteint le numéro 1 sur Panneau d’affichagetableau des auteurs-compositeurs de hard rock après les débuts sans précédent de “Black Eyes Blue” et “CMFT doit être arrêté”, dont ce dernier a accumulé plus de quatre millions Youtube vues pour son clip vidéo étoilé. Par ailleurs, Taylor a fait ses débuts le matraquage “Tête de culture” durant WWEde NXT diffusé sur le Etats-Unis réseau, éclairant encore une autre facette de “CMFT” et mettant en valeur le large spectre de cet opus rock ‘n’ roll fougueux et intrépide, comme Taylor touche à des influences de longue date allant du hard rock au rock classique, du punk rock au hip-hop. 14 fois champion du monde et vice-président exécutif de la stratégie et du développement des talents mondiaux à WWE, Triple H, a également partagé un WWE performance exclusive de Taylor et sa bande déchirant le MOTÖRHEAD classique “As de pique”.

“CMFT” a été longtemps à venir Taylor, avec des morceaux nouvellement écrits à côté de certains datant de son adolescence. Enregistré à Le studio d’enregistrement Hideout à Las Vegas avec le producteur Jay Ruston et son groupe – Christian Martucci (guitare), Trône de Zach (guitare), Jason Christopher (basse), et Dustin Schoenhofer (batterie) – l’album retrace une feuille de route sauvage et exaltante à travers Taylorla psyché musicale.