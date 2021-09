Regardez Courteney Cox déposer sa fille lors de son premier jour de terminale

Même si Coco Arquette Peut-être si excité, nous sommes prêts à parier qu’elle peut juste le cacher.

Pour la fille de 17 ans de Courteney barreur et David Arquette, la dernière année du lycée a officiellement commencé, et personne n’est plus enthousiaste à l’idée qu’elle commence ce nouveau chapitre que sa propre mère, bien sûr. Le sept. Le 1er janvier, la star de Friends a partagé les images hilarantes des coulisses du premier jour d’école de sa fille. Et comme tout autre adolescent, disons simplement que Coco n’était pas super ravie de retourner en classe.

En fait, Courteney a sous-titré en plaisantant le clip Instagram, qui présente la chanson “I’m So Excited” de Les sœurs Pointer, “Sweet Memories”, avec un emoji impassible.

Après avoir expliqué à la caméra que “c’est le premier jour de l’année dernière” de sa fille au lycée, elle a ensuite demandé à Coco via un interphone si elle était prête à partir, ce à quoi Coco a répondu avec une fermeté “Non”. Sa mère a répondu par un simple : “D’accord, à bientôt dans la voiture.”