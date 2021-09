Regardez Daniel Craig devenir ému en disant au revoir à James Bond le dernier jour du tournage

L’acteur Daniel Craig a joué James Bond au cours des 15 dernières années, mais avec No Time To Die d’octobre, il pose son verre à martini et son pistolet et retire le personnage.

Le discours d’adieu que Craig a prononcé à l’équipe après avoir terminé No Time To Die est maintenant apparu en ligne. Craig devient ému dans son envoi, en disant: “J’ai adoré chaque seconde de ces films, et en particulier celui-ci, parce que je me levais tous les matins et j’ai eu la chance de travailler avec vous les gars. Cela a été l’un des les plus grands honneurs de ma vie.”

Craig a également reconnu une partie de la controverse sur ce qu’il a dit dans le passé sur les films de James Bond. Il n’a mentionné aucun exemple spécifique, mais Craig aurait déclaré qu’après avoir terminé Spectre, il préférerait se couper les poignets plutôt que de revenir jouer à 007. Mais Craig a accepté de revenir pour le 25e film de James Bond, et il a ensuite déclaré que ses commentaires précédents – qu’il avait faits deux jours seulement après avoir enveloppé Spectre alors qu’il se sentait épuisé – étaient « vraiment stupides ».

Il ressort assez clairement du discours d’adieu émotionnel de Craig que la réalisation de cinq films de James Bond a été une réalisation spéciale pour l’acteur. Alors qu’il a fini de jouer à 007, Craig continue de faire des films, y compris les prochaines suites de Knives Out qui lui rapporteront 100 millions de dollars.

No Time To Die sortira en salles le 30 septembre au Royaume-Uni avant de faire ses débuts aux États-Unis le 8 octobre. Les billets à l’avance sont en vente dès maintenant.

Le film est réalisé par Cary Joji Fukunaga de True Detective et présente Rami Malek comme méchant. Christoph Waltz, Lea Seydoux, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Naomie Harris et Rory Kinnear reviennent tous des entrées précédentes, tandis que Lashana Lynch (Captain Marvel) et Ana de Armas (Knives Out) rejoignent le casting.