Regardez Danny Williams – qui a tristement battu Mike Tyson

Danny Williams restera à jamais dans les mémoires de l’histoire de la boxe britannique pour les exploits remarquables qu’il a accomplis sur le ring.

Non seulement il a choqué le monde en 2004 en éliminant le légendaire Mike Tyson dans le Kentucky, mais il a également réussi l’un des plus grands retours jamais vus sur un ring britannique.

Danny Williams a assommé Mark Potter avec un seul bras ce jour-là en 2000

Bien avant que son rêve américain ne se réalise, le « Brixton Bomber » a remporté le titre britannique des poids lourds et a conservé sa ceinture du Commonwealth avec un seul bras.

Williams a assommé Mark Potter au Wembley Conference Center ce jour-là en 2000 avec un uppercut gauche vicieux à la mâchoire avec son bélier droit suspendu mollement à ses côtés.

Son épaule droite a été disloquée pendant le combat et il semblait que la défaite était inévitable et à quelques instants à plusieurs reprises.

Williams a été abandonné au premier tour du concours, avant que Potter ne se retrouve sur le dos dans la strophe suivante. Au début de la troisième, Williams s’est éloigné d’un corps à corps et il est devenu clair que son épaule droite était luxée.

Les deux hommes finiraient sur la toile à la fin du combat

Williams a quitté le centre de conférence de Wembley avec une écharpe pour se rendre directement à l’hôpital

À la fin du tour, le cornerman Danny Tovey a repoussé l’épaule, malgré le fait que le promoteur Frank Warren ait supplié Williams d’arrêter le combat.

Mais le brave Britannique a refusé de jeter l’éponge et a continué à tirer un coup gauche aux quatrième et cinquième rounds en attendant que l’adrénaline monte et que la douleur s’atténue. Au début de la sixième, il pouvait plier son bras droit pour défendre son menton, mais il était sorti à peine 15 secondes plus tard.

« J’avais la serviette dans ma main prête à la jeter quand j’ai vu l’épaule craquer au sixième », a déclaré Jimmy McDonnell, l’entraîneur de Williams. « Mais je n’arrêtais pas d’entendre Danny me dire ‘Jim, j’ai besoin d’un seul coup de poing, d’un seul coup de poing et je peux l’assommer’. » Williams s’est connecté avec un uppercut gauche parfait et Potter s’est effondré.

Les deux hommes étaient bientôt sur la toile recevant des soins médicaux alors que le bras droit de Williams gisait mou à ses côtés alors que les larmes coulaient sur son visage.

Ricky Hatton s’est également retrouvé à l’hôpital cette nuit-là contre Jon Thaxton

Quand nous disons que tout peut arriver dans la division des poids lourds, nous voulons dire TOUT Ce jour-là, il y a 20 ans, Danny Williams a éliminé Mark Potter malgré sa luxation de l’épaule plus tôt dans le combat 💪💪💪 pic.twitter.com/L4eBIRSNV1 – Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 21 octobre 2020

Un jeune Ricky Hatton a également remporté le titre britannique chez les super-légers dans une bataille sanglante contre Jon Thaxton, qui a laissé « The Hitman » nécessitant une chirurgie plastique.

Mais la nuit appartenait à Williams alors qu’il quittait l’hôpital à 3 heures du matin le lendemain matin avec son bras droit attaché à sa poitrine, une ceinture Lonsdale dans son sac et sa fierté retrouvée.