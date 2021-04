Regardez Dave Mustaine de Megadeth livrer ‘Gibson Guitar Riff’ à Nashville Sc Vs. Match du FC Cincinnati

MEGADETHde Dave Mustaine a fait une apparition au Nissan Stadium de Nashville, Tennesseee, le samedi 17 avril avant Nashville SCLe match de lancement de sa saison MLS 2021 contre FC Cincinnati.

Mustaine interprété le Gibson Guitar Riff – un rituel d’avant-match qui voit différents interprètes tout au long de la saison faire gonfler les fans à domicile en déchiquetant un personnalisé Gibson guitare juste avant le coup d’envoi.

Plus tôt aujourd’hui, Mustaine a partagé une photo de lui prise dans les coulisses du match, et il a inclus le message suivant: “Merci @NashvilleSC pour ce super jeu et m’avoir invité à jouer sur le Gibson NSC Riff Guitar pour ouvrir votre premier match de la saison. “

En février, Gibson a officiellement annoncé un nouveau partenariat avec Mustaine, qui a rejoint l’entreprise en tant qu’ambassadeur de la marque. La nouvelle collection Dave Mustaine couvrira les guitares acoustiques et électriques à travers Gibson, Epiphone et Kramer.

Classé n ° 1 par Joel McIver dans “Les 100 plus grands guitaristes de métal” livre, Mustaine parrainé des générations de guitares heavy-metal rapides, d’abord en tant que guitariste principal METALLICA, puis en tant que fondateur du légendaire MEGADETH.

En 1983, Mustaine fondé MEGADETH, et le groupe a sorti son premier album deux ans plus tard, établi Dave et ses camarades de groupe comme pionniers du mouvement thrash metal. Le groupe a depuis vendu 38 millions d’albums dans le monde, dont cinq albums consécutifs de platine ou multi-platine aux États-Unis, tout en récoltant 12 Grammy nominations. MEGADETH a également décroché un 2017 Grammy pour “Best Metal Performance” pour «Dystopie», la chanson titre de l’album 2016 du groupe.

Antérieur à MEGADETH, Mustaine était un des premiers membres de METALLICA. Avant de quitter le groupe en 1983, il avait co-écrit une demi-douzaine de chansons qui apparaîtront sur METALLICAles deux premiers albums de.

Dans l’arène du jeu vidéo, Mustaine composé le Grammy-nommé MEGADETH Piste “Mort subite” pour la version 2010 “Guitar Hero: Warriors Of Rock”. Le jeu a également présenté deux autres Mustaine-composé MEGADETH chansons: années 1990 “La guerre sainte est la peine due” et 2009 “Ce jour, nous nous battons!”

MEGADETH travaille actuellement sur son 16e album studio.