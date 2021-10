Regardez Dave Mustaine de Megadeth souffler des bougies pour son 60e anniversaire

Professeur Reggie Almeida du Gracie Barra école de jiu-jitsu brésilien à Spring Hill, Tennessee, qui a voyagé avec MEGADETH sur le récemment terminé « La tournée métal de l’année », a téléchargé des séquences vidéo de MEGADETH leader Dave Mustaine60e anniversaire de , qui a eu lieu le 13 septembre dans les coulisses du concert du groupe au Leader Bank Pavilion à Boston, Massachusetts. Le clip de neuf minutes, qui comprend des séquences de jam dans les coulisses mettant en vedette MEGADETH guitariste Kiko Loureiro, bassiste James Lomenzo et Gibson président de la marque César Gueikian, peut être vu ci-dessous.

Au concert de Boston, le public a chanté « Joyeux anniversaire » à Moustaine, après quoi une vidéo de cinq minutes a été diffusée dans laquelle un certain nombre d’autres musiciens ont fait part de leurs meilleurs vœux à Moustaine, comprenant GUNS N’ ROSES‘ Sabrer, Ozzy Osbourne, MOTLEY CRUE‘s Nikki Sixx, CORN‘s Brian « Head » Welch, Glace-T et les membres de AGNEAU DE DIEU et TRIVIUM.

Dave est né le 13 septembre 1961 à La Mesa, en Californie.

Un des premiers membres de METALLIQUE avant d’être expulsé en 1983, Moustaine s’est disputé avec ses anciens camarades de groupe pendant plus de deux décennies avant de finalement arranger les choses au cours de la dernière décennie.

En 2009, Dave a été classé n ° 1 dans Joel McIverle livre « Les 100 plus grands guitaristes de métal ».

Commentant MEGADETHl’existence de près de quatre décennies, Moustaine dit à la Nouvelle-Zélande Truc dans une interview de 2013 : « Le temps passe vite. 30[-plus] Les années semblent longues, mais mon garçon, c’est fini si vite. Parfois, je m’assois et je pense à combien de choses se sont passées au fil des ans, et je suppose que la chose qui me fait me sentir le mieux, c’est quand je vois combien de personnes diront : « Nous nous sommes rencontrés lors d’un concert », « Nous nous sommes fiancés lors d’un concert », « Nous sommes tombées enceintes lors d’un concert », toutes ces choses qu’ils partagent. Ces monuments, ces souvenirs, c’est vraiment cool. »

Il a poursuivi: « Je n’aurais jamais pensé que je ferais ça aussi longtemps; c’est fou. Et le fait que nous puissions nous amuser à faire ce que nous faisons, en plus de cela, le rend tellement plus agréable. »

Interrogé dans une interview de 2016 avec VisageCulture pour expliquer sa longévité, Moustaine a déclaré: « Je ne sais pas. Je suis sûr qu’il y a beaucoup de gens qui veulent savoir. [Laughs] Je pense que c’est juste être honnête envers les gens. Parfois, les gens ne veulent pas que vous soyez honnête avec eux. [I am honest] parfois à la faute. Je pense que parfois je peux être direct, et je pense que ça fait mal aux gens. Ça me fait mal. Il y a des choses que j’ai dites que je regrette. Mais est-ce que je changerais quelque chose ? Non. J’adore être ici en ce moment, et si je changeais quoi que ce soit, qui sait où nous serions ? »



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).