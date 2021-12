Regardez Davion Harris affronter ses démons dans la vidéo « Parfois »

Davion Harris, la dernière signature du label Hillman Grad Records de Lena Waithe, a sorti un clip pour son nouveau single émouvant, « Sometimes ».

Dans le visuel, Harris est assis dans une pièce sombre et fait face à sa douleur de front, utilisant ses paroles pour contextualiser sa thèse : « C’est bien de ne pas être bien ».

« Parfois, c’est pour ceux d’entre nous qui donnent le meilleur de nous-mêmes et qui se font quand même renverser. C’est un rappel que nous ne sommes pas seuls », a déclaré Davion Farris. « Cette chanson parle de la force dans la vulnérabilité. C’est bien de reconnaître qu’à certains moments, vous n’êtes pas bien.

Mettant l’amour et ses complications au premier plan, ce morceau soul a déjà trouvé des fans sur la bande originale de la saison 4 de The Chi.

Originaire d’Inglewood en Californie, l’artiste deux fois nominé aux GRAMMY Davion Farris a déjà écrit avec et pour des artistes tels que Mary J Blige, Tyrese, Trey Songz, Ginuwine, Jill Scott, SiR et plus encore.

L’écrivaine, productrice, actrice et créatrice primée Hillman Grad Records de Lena Waithe a pris un bon départ en 2021 avec la sortie des bandes originales des documentaires acclamés par la critique Mr. Soul et The One And Only Dick Gregory. Fidèles à sa parole à la création du label, Lena et Hillman Grad se sont penchés sur l’art et la narration, du point de vue de voix diverses et souvent marginalisées.

Jeff Harleston, PDG par intérim de Def Jam Records, a fait une déclaration à l’occasion de la création de Hillman Grad : « Lena Waithe s’est imposée comme l’une des créatrices et conteuses les plus réussies sur le plan artistique et commercial au travail aujourd’hui… Après avoir fait sa marque à la télévision en tant qu’actrice et écrivaine, puis passant en douceur à son rôle de productrice de films et de PDG, il s’ensuit qu’elle déploierait désormais ses ailes à la tête de ce nouveau label passionnant. Def Jam est le partenaire idéal pour la nouvelle entreprise Hillman Grad de Lena Waithe, et nous sommes impatients de donner vie à sa vision musicale.

Achetez ou diffusez « Parfois ».