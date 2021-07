Regardez de plus près le trackpad et les commandes du gyroscope de Steam Deck

Par Dom Peppiatt

27 juillet 2021 09:08 GMT

La dernière vidéo de Valve montre comment plus de Pont à vapeurdu matériel, en se concentrant sur les commandes gyroscopiques et le trackpad.

Dans une nouvelle démo technologique (via IGN), Valve présente certaines des fonctionnalités les plus intéressantes du Steam Deck – en se concentrant spécifiquement sur les commandes gyroscopiques intégrées qui peuvent se combiner avec ses pavés tactiles capacitifs et ses manettes, vous donnant plus de contrôle sur votre jeu que vous peut-être déjà vu.

« Nous avons des manettes tactiles capacitives », a expliqué le concepteur de Valve Scott Dalton. “Et l’une des choses vraiment cool à ce sujet, c’est que nous pouvons l’utiliser en tandem avec notre gyroscope pour en quelque sorte activer ou désactiver la visée gyroscopique et les commandes de mouvement dans les jeux.”

Regarder sur YouTube

L’une des choses les plus intéressantes que vous verrez dans la vidéo est le niveau de contrôle offert par le gyroscope – il est fin et précis, pas maladroit et difficile à utiliser (ce qui peut être votre expérience avec les commandes gyroscopiques dans d’autres solutions matérielles).

Dalton a noté que vous pouvez utiliser les commandes gyroscopiques pour obtenir les mêmes “petits micro-mouvements précis” que vous obtenez lorsque vous utilisez une souris sur le bureau.

Entre les progrès de la technologie portable ici et la promesse de Valve selon laquelle vous n’aurez pas à vous soucier de la dérive du stick analogique, il semble que le Steam Deck va répondre à bon nombre de nos craintes concernant les commandes portables, en particulier par rapport à la Nintendo Switch.

Découvrez les spécifications impressionnantes du Steam Deck ici. Auparavant connu sous le nom de SteamPal – probablement le nom de code fonctionnel – Steam Deck devrait commencer à être expédié en décembre.

