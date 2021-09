Regardez de plus près, Photos, Détails – WWD

in

Lily Collins s’est tournée vers Ralph Lauren pour son mariage ce week-end.

L’actrice d’« Emily in Paris » a épousé le réalisateur Charlie McDowell le 4 septembre à Dunton Hot Springs dans le Colorado, portant un look personnalisé du créateur de mode américain, l’une des rares robes de mariée que la marque a conçues.

La robe de mariée de Collins était une robe de la collection Ralph Lauren en dentelle de Calais-Caudry. La robe moulante a été conçue avec de la dentelle sur toute la surface et un col roulé et associée à une capuche et une cape, ce qui a pris près de 200 heures à confectionner. La robe a été créée sur un métier à tisser en dentelle Leavers, qui produit des mètres de dentelle de coton délicate, selon Ralph Lauren.

La cape était ornée de micro fleurs perlées de Swarovski et de pétales d’organza de soie qui ont été placés pour suivre le dessin de la dentelle de Calais-Caudry.

Collins a examiné de plus près son mariage sur Instagram mardi, partageant des photos d’elle et de McDowell dans un contexte naturel.

“Ce qui a commencé comme un conte de fées est maintenant ma réalité pour toujours”, a-t-elle écrit en légende. “Je ne pourrai jamais décrire correctement à quel point le week-end dernier était d’un autre monde, mais la magie est un très bon point de départ.”

McDowell s’est également tourné vers Ralph Lauren pour son smoking de mariage, choisissant un costume noir Ralph Lauren Purple Label.

Collins fait partie d’une longue liste de célébrités qui se sont mariées cette année. Cette année a également vu les mariages d’Ariana Grande, Gwen Stefani et Issa Rae, qui portaient toutes des robes de mariée personnalisées Vera Wang pour leurs cérémonies.

