Regardez de près le Galaxy Z Flip 3 de Samsung à travers une vidéo divulguée

TL;DR

Une fuite a fourni une vidéo du Galaxy Z Flip 3. La séquence montre le pliable de Samsung sous la plupart des angles, y compris son écran externe plus grand. Selon les rumeurs, Samsung lancerait le téléphone en août.

Vous n’aurez peut-être pas à vous contenter de photos statiques du Galaxy Z Flip 3. Leaker Evan Blass a partagé ce qui semble être des vidéos officielles montrant le prochain pliable de Samsung sous pratiquement tous les angles, à la fois fermés et ouverts.

Les clips sont courts, mais donnent une bonne idée de la façon dont le Galaxy Z Flip 3 s’améliorera par rapport au modèle d’origine (non, il n’y a pas de Z Flip 2). Plus particulièrement, ils présentent le plus grand écran externe de 19 pouces et le panneau arrière bicolore – vous devriez avoir plus de facilité à vérifier les notifications ou à prendre des photos sans ouvrir le clapet.

Vous ne voyez qu’une poignée de la gamme de couleurs Z Flip 3 dans les vidéos, y compris le beige, le noir, le gris et le violet clair. Selon les rumeurs, Samsung aurait des teintes bleu foncé, vert foncé, rose et blanc en développement.

Voir également: Les meilleurs téléphones pliables

Si les fuites antérieures sont exactes, le Galaxy Z Flip 3 fonctionnerait sur une puce Snapdragon 888 et transporterait une batterie plus grande que ses prédécesseurs. Il y a eu des affirmations selon lesquelles Samsung introduirait une caméra selfie sous l’écran, bien que ce ne soit pas nécessairement le cas – la vidéo montre clairement une découpe à certains angles.

Samsung n’a pas dit grand-chose sur le moment où il pourrait mettre le nouveau Flip sur les étagères des magasins. Cependant, des rumeurs (et l’histoire) suggèrent que le téléphone pliable pourrait être présenté lors de l’événement Unpacked presque habituel de la société en août. Si c’est le cas, vous pourriez avoir le téléphone entre vos mains avant la fin de l’été.