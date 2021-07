Regardez Deadpool traverser avec le MCU pour la première fois

in

Nous attendons tous avec impatience des nouvelles de l’arrivée de Deadpool dans le MCU suite à l’acquisition par Disney de 21st Century Fox. Kevin Feige a déjà confirmé que Deadpool 3 ferait partie du MCU, mais cela pourrait prendre des années. En attendant, Ryan Reynolds s’est associé à Taika Waititi pour nous donner un avant-goût de Deadpool dans l’univers cinématographique Marvel. Bizarrement, il se présente sous la forme d’une vidéo de réaction à une bande-annonce du nouveau film de l’acteur Free Guy.

Mardi, Ryan Reynolds a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube. Dans la vidéo, Deadpool (Ryan Reynolds) et Korg (Taika Waititi) réagissent à la bande-annonce du prochain film Free Guy des 20th Century Studios. Reynolds et Waititi jouent l’un en face de l’autre dans le film, qu’ils jouent dans la vidéo de réaction. C’est vraiment très drôle et devrait intriguer les fans de Marvel :

Korg était l’une des stars de Thor: Ragnarok, faisant équipe avec l’Asgardian vers la fin du film. En plus de diriger le film, Taika Waititi a également exprimé Korg. C’est la première fois que nous voyons la créature extraterrestre depuis Avengers: Endgame. C’est aussi la première fois que nous voyons Ryan Reynolds dans le rôle de Deadpool interagir avec un personnage du MCU. Bien sûr, Disney possède Free Guy après avoir acheté Fox, il ne s’agit donc que d’un plan marketing intelligent. Néanmoins, la conversation à la fin de la vidéo fait directement référence à l’avenir de Deadpool dans le MCU.

Certaines des meilleures blagues de la vidéo tournent autour de Disney +. Deadpool dit que Korg n’était pas son premier choix, mais tout le monde était trop occupé sur le service de streaming.

« Vous avez une émission Disney +, n’est-ce pas, f *** face ? » est également là-haut près du sommet. Toutes blagues mises à part, le fait que Disney ait laissé Reynolds faire cela montre son engagement envers le personnage. Deadpool 3 ne sortira peut-être pas l’année prochaine, mais c’est le meilleur signe pour le moment qu’il est en préparation.

