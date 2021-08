Regardez Deicide jouer à Sacramento

Capital Chaos TV a mis en ligne des séquences vidéo de DÉICIDE‘s le 16 août à Holy Diver à Sacramento, Californie. Découvrez-le ci-dessous.

Il y a deux mois, DÉICIDE guitariste Chris Cannelle a parlé à Jason Saulnier sur l’avancement des sessions d’écriture de chansons pour la suite de l’album 2018 du groupe “Ouvertures du blasphème”. Il a dit : « Depuis que j’ai déménagé [to Florida from Arizona] il y a un an, nous écrivions beaucoup de musique, puis nous avons en quelque sorte recommencé quand je suis arrivé ici et j’ai pu répéter tout le temps plutôt que de simplement me rencontrer quand je me rendais au travail. [Editor’s note: Cannella works as a product manager for Dean Guitars.] Donc, nous nous sommes vraiment concentrés et avons écrit vraiment – ​​à mon avis – des trucs incroyables. Et quand nous l’enregistrerons, vous entendrez certainement une ambiance différente avec le groupe, car la camaraderie est si forte. Je veux dire, nous quatre dans une pièce, nous passons un bon moment. Nous aimons être ensemble, [and] nous aimons écrire de la musique ensemble. Vous allez entendre beaucoup de ça. C’est juste un jeu vraiment fort, agressif… Beaucoup de travail de guitare, beaucoup de batterie cool. Glen‘s [Benton, bass/vocals] des trucs sur lesquels il travaille — c’est génial. C’est exitant. Je ne pourrais pas être plus heureux.”

En 2019, DÉICIDE se sépare du guitariste Marquer l’anglais et l’a remplacé par Cannelle.

Anglais rejoint DÉICIDE en 2016 suite au départ du guitariste de longue date Jack Owen.

Dans une interview de 2018 avec Revolver, Courbé sur a déclaré à propos de “Ouvertures du blasphème”une direction musicale légèrement plus diversifiée : “Vous savez ce qui fonctionne le mieux pour moi ? Chaque fois que je développe cette attitude amère, je m’en fous – chaque fois que cela s’intensifie pour une raison quelconque – j’ai juste tendance à trouver mes meilleurs trucs. Dites que vous êtes dans un casino et que vous avez passé toute votre nuit à perdre. et puis certains. Ce genre de coup de chance est, d’une certaine manière, pourquoi cela a fonctionné. Nous savons que cela n’ira nulle part. Alors faisons-le pour nous et concentrons-nous sur ce que nous aimons. Prenons la musique sur laquelle nous avons grandi et amusons-nous avec.”



