Regardez derrière les succès Roger Taylor de Queen’s The Greatest Series

reine ont partagé l’épisode sept de leur série vidéo hebdomadaire, «The Greatest». L’épisode de cette semaine, ‘Behind The Hits – Roger Taylor’ examine comment les compétences d’écriture de chansons du batteur de Queen ont enrichi le catalogue arrière du groupe. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

En plus d’être reconnus pour leurs compétences individuelles en tant que musiciens et interprètes incroyables, les talents d’écriture considérables des quatre membres de Queen sont peut-être moins souvent documentés: Mercury, May, Taylor et Deacon, chacun contribuant individuellement à une partie importante de la vaste chanson de Queen. catalogue qui continue de résonner sur les listes de lecture et les classements musicaux à ce jour.

«Behind The Hits» met en lumière cinq succès classiques du groupe qui sont tous venus de Roger Taylor.

En plus d’écrire, entre autres, les favoris des fans tels que “I’m In Love With My Car”, le fameux B-Side à “Bohemian Rhapsody” (et la source de nombreuses parodies dans le film à succès Bohemian Rhapsody du groupe), et le tour de force live “Sheer Heart Attack”, le premier grand succès de Queen avec une composition de Taylor est venu en 1984 avec “Radio Ga Ga”. Le single a été un succès mondial pour le groupe, atteignant le numéro un dans 19 pays.

Le moment vidéo emblématique de la foule applaudissant au rythme du tambour a été rapidement adopté par les fans assistant aux spectacles de Queen en direct dans le monde entier et continue d’être un moment de participation du public impressionnant lors de chaque performance en direct.

Plus de succès dans les charts pour Taylor a suivi sur le prochain album du groupe avec la chanson titre, «A Kind of Magic», accompagné d’une autre vidéo classique dans laquelle Freddie peut tisser sa «magie» sur ses camarades de groupe à l’allure moins que glamour.

Au moment où l’album The Miracle est sorti en 1989, les chansons étaient créditées comme étant composées par Queen, plutôt qu’individuellement – mais il est reconnu que Roger était à l’origine de deux des hits de l’album – «Invisible Man» et «Breakthru» .

«These Are The Days of Our Lives» est une chanson qui tient à cœur à tous les fans de Queen et bien qu’elle ait été conçue à l’origine par Roger comme une chanson réfléchissant sur la parentalité, elle a pris une signification différente à sa sortie, peu de temps après la perte tragique de Freddie Mercury. La chanson, à juste titre, a donné à Queen un succès numéro un.

Plus loin, la série «The Greatest» se penchera sur les succès créés par Freddie Mercury, Brian May et John Deacon.

Regardez chaque épisode de «The Greatest» sur la chaîne YouTube officielle de Queen.