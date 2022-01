Regardez des images tournées par des professionnels du concert MSG des Foo Fighters

Après avoir mis en ligne un court mini documentaire de leur concert au Madison Square Garden en juillet, Foo Fighters ont maintenant partagé leur spectacle complet de 2021 dans le célèbre lieu.

Les légendes du rock ont ​​rouvert l’emblématique arène de New York après 466 jours de fermeture de COVID, leur date ayant l’honneur d’être le premier spectacle à pleine capacité depuis le début de la pandémie.

Le groupe a parcouru une énorme setlist de 24 chansons. En plus de tous les classiques, le groupe a joué un premier live de « Creep » de Radiohead et ils ont également interprété « Somebody To Love » de Queen et « Tu devrais danser » des Bee Gees ce dernier est sorti sur Hail Satin, leurs alter-ego du Record Store Day les Dee Gees.

Discutant de la façon dont les Foo Fighters ont composé leurs setlists ces jours-ci, le leader Dave Grohl a dit à Mark Hoppus en août: « Lorsque nous répétions, nous avions ces tableaux et tableaux effaçables à sec et nous disions : ‘Voici ces chansons, ce sont les singles, et ce sont les coupes profondes, et ce sont les nouveaux, et ce sont les couvertures.’ C’était difficile de tout mettre ensemble. Vous voulez représenter toutes les époques du groupe, car il y en a plus que quelques-uns, mais vous voulez faire une setlist qui ressemble à des montagnes russes, monte et descend. Et c’est dur.

Grohl a ajouté qu’il y a au moins une chanson qu’ils interprètent toujours : « Je sais que nous devons jouer ‘Everlong’, c’est tout. Tout le reste est comme ‘Peu importe.’”

Setlist des Foo Fighters au Madison Square Garden :

1. Des moments comme ceux-ci

2. Le prétendant

3. Apprenez à voler

4. Pas de fils à moi

5. Le ciel est un quartier

6. Honte Honte

7. Corde

8. Courir

9. Mon héros

10. Ces jours-ci

11. Médecine à minuit

12. Marcher

13. Quelqu’un à aimer (reprise Queen)

14. Clé à molette

15. Arlandrie

16. Évasion

17. Creep (couverture de Radiohead, avec Dave Chappelle)

18. Toute ma vie

19. Aurore

20. Ceci est un appel

21. Le meilleur de toi

Bis:

22. Faire un feu

23. Tu devrais danser (couverture des Bee Gees)

24. éternel