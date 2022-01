Snoop Dogg publié Snoop Dogg présente : l’algorithme en novembre de l’année dernière, et pour lancer 2022, Snoop Dogg a partagé un film d’accompagnement d’une heure pour l’album, qui présente des clips vidéo pour les chansons du disque, des interviews de divers collaborateurs, ainsi que des images de la soirée d’écoute de l’album.

Le mois dernier, Snoop a emmené l’énorme 32 artistes et 25 pistes Snoop Dogg Presents: The Algorithm dans le monde entier avec la sortie de Algorithme (l’édition mondiale).

La nouvelle configuration reprend les 25 pistes de l’album original, puis ajoute 15 remixes bonus uniques nouvellement enregistrés tirés de ces pistes. Chaque nouvelle prise met en lumière un ou plusieurs artistes de la liste éclectique d’Universal Music Group (UMG) du monde entier, portant l’album à près de 50 stars du hip-hop et du R&B.

« Algorithm est un projet si spécial pour moi pour tant de raisons », a déclaré Snoop Dogg lors de la sortie de l’album. «Je suis ravi d’apporter cet album à mes fans du monde entier comme mon premier sous Def Jam Records. Avec quelques vieux amis et l’introduction de certains des artistes de la prochaine génération du label, nous changeons la donne en ramenant les sensations dans la musique.

Plus tôt en décembre 2021, Snoop a sorti un clip pour « Pas de cochonnerie sur mon nom » qui est également tiré de l’algorithme. Le visuel présente les artistes présentés sur la chanson, San Diego MC Battle Locco et le rappeur de Pomona Kokane.

Le visuel en noir et blanc trouve les MC dans des costumes élégants alors qu’ils parcourent la piste à succès. Snoop prouve que peu de gens balancent un fedora comme lui, et encore moins peuvent apporter le charisme comme lui.

L’algorithme propose des spots d’invités de Méthode Homme et Homme rouge, Benny le Boucher, Mary J Blige, et plus.

Snoop a également publié une vidéo pour « Musique du meurtre » qui met en vedette Benny, Jadakiss, et Busta Rhymes. Le visuel met en vedette les quatre rappeurs alors qu’ils crachent à tour de rôle leurs vers sur des arrière-plans inquiétants et un éclairage d’inspiration noire.

Achetez ou diffusez The Algorithm (Global Edition).