Regardez des monstres et des hommes jouer Phantom sur CBS Mornings

Of Monsters and Men est apparu sur ‘CBS Mornings’ pour célébrer leur nouvel album Ma tête est un animal (édition 10e anniversaire) où ils ont interprété leur nouveau single, « Phantom » et parlé de leur ascension historique pour devenir l’un des groupes islandais les plus réussis au monde. Vous pouvez regarder la performance de « Phantom » ci-dessous.

S’adressant au correspondant de CBS Mornings Ben Tracey à Gamla Bíó (où le groupe a organisé sa première soirée de sortie d’album en 2011), les co-chanteurs Nanna Hilmarsdóttir et Ragnar Þórhallsson ont évoqué les dix dernières années du groupe ensemble ainsi que le voyage qui les a menés à où ils sont aujourd’hui – de gagner un concours de musique islandaise local, à SXSW et plus encore, ils sont devenus l’un des premiers groupes d’Islande à atteindre plus d’un milliard de flux sur Spotify.

En plus de « Phantom », ils ont également interprété leurs chansons emblématiques « Little Talks » et « Dirty Paws » pour célébrer la sortie du nouvel album anniversaire.

Poursuivant la célébration de leur anniversaire, le groupe a récemment annoncé ses premiers et uniques spectacles en direct de 2021 et ses prochains spectacles en direct : « Of Monsters and Men : The 10 Year Anniversary Celebration of My Head Is An Animal » où ils donneront quatre spectacles intimes à Gamla Bíó les 9, 10, 11 et 12 novembre. Le groupe jouera l’album dans son intégralité ainsi que d’autres favoris d’OMAM, plus anciens et plus récents. OMAM a également annoncé que ces émissions seront disponibles pour les fans en streaming virtuel, diffusées les 1er, 8, 15 et 22 décembre.

L’album célèbre une décennie depuis l’arrivée de leur premier album certifié platine My Head Is An Animal. La sortie reflète la version de l’album lors de sa première sortie en Islande en 2011. La nouvelle version contient un total de quatre pistes qui ne figuraient pas sur la sortie américaine de 2012, dont deux chansons inédites : « Phantom » et » Du sucre dans un bol. L’album anniversaire est également accompagné de marchandises commémoratives, de vinyles en édition limitée et d’un zine spécial Of Monsters and Men disponible en guise de remerciement spécial pour les fans.

À propos de ce moment, le groupe a commenté : « Cela fait 10 ans que l’édition originale de MHIAA est sortie en Islande et à cause de cela, nous voulions faire quelque chose de spécial. des spectacles d’anniversaire intimes et amusants en direct d’Islande depuis le lieu où nous avons joué notre tout premier album.

À sa sortie en 2011, My Head Is An Animal a atteint le Billboard Top 200, s’inclinant au 6e rang. Il se vantait également du quintuple disque de platine « Little Talks », qui est devenu « la première chanson d’un groupe islandais à franchir 1 milliard de streams sur Spotify », et de « Dirty Paws », qui se vendait de l’or. À ce jour, l’album a été diffusé près de 5 milliards de fois dans le monde et a été le point de départ de la longue carrière du groupe.

