Regardez Dillian Whyte marquer un superbe KO au genou pour gagner un combat de kickboxing et remporter le titre britannique en 2009

Dillian Whyte est maintenant l’un des meilleurs poids lourds de la boxe, mais son cheminement de carrière aurait pu être très différent.

Avant de décider de se lancer dans le sport à plein temps, le poids lourd britannique a concouru à la fois en kickboxing et en MMA.

Whyte a affronté Will Riva lors d’un match pour le titre en 2009 et a posé un genou à la tête de son adversaire

Riva est ensuite envoyée voler au sol et c’est Goodnight Vienna

Alors que la plupart des images de sa brève carrière dans ces deux sports ne sont pas disponibles, une vidéo montre Whyte kickboxing un homme appelé Will Riva en 2009.

Le «Body Snatcher» a dominé le combat et a laissé tomber son adversaire à plusieurs reprises en route vers un énorme KO au troisième tour.

Le genou brutal de Whyte à la tête a nettoyé son adversaire surclassé et lui a valu le titre britannique WPKL à l’époque.

C’est à cette période que Whyte est passé à la boxe et a eu son premier combat amateur contre un jeune peu connu de Finchley appelé Anthony Joshua.

Whyte et Povetkin se retrouveront à nouveau sur le ring

« The Bodysnatcher » n’a pas été en mesure de battre le décompte après un uppercut gauche dévastateur contre les Russes lors de leur premier combat et espère corriger ce problème à Gibraltar.

Ce combat – dans lequel il a terrassé et battu le futur champion du monde des poids lourds – a commencé une carrière qui a conduit le joueur de 31 ans au point où il en est aujourd’hui.

Son prochain combat le voit affronter Alexander Povetkin dans le but de se venger de la perte qui l’a vu éliminé par le Russe en août.

S’il avait remporté cette première rencontre, il était en ligne pour se battre pour le titre WBC de Tyson Fury, mais le Gypsy King est maintenant destiné à affronter Joshua pour toutes les ceintures.

Mais le promoteur de Whyte, Eddie Hearn, espère toujours que son homme aura une chance de gagner la gloire.

« Doit-gagner, parce que l’objectif de Dillian Whyte est de gagner un championnat du monde des poids lourds », a-t-il déclaré à propos du match revanche de ce week-end.

«Le but de Dillian Whyte et notre objectif est de le mettre en position de se battre pour le championnat du monde des poids lourds. Sans cela, je ne pense pas qu’il ait d’intérêt, en ce qui concerne sa carrière. C’est la stratégie ultime, le but, la concentration.

«S’il perd contre Povetkin, c’est éliminé – et pas seulement pendant six mois ou un an. Cela pourrait être pour toujours.