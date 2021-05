Regardez Dino Cazares jouer la nouvelle chanson “ Disruptor ” de Fear Factory

Vidéo de USINE DE LA PEUR guitariste Dino Cazares jouer la première nouvelle chanson du groupe en plus de cinq ans, “Disruptor”, peut être vu ci-dessous. Le morceau apparaîtra sur le prochain album du groupe, “Continuum d’agression”, dû le 18 juin via Registres sur les explosions nucléaires.

le “Disruptor” vidéo – créée par la Finlande Visuels Riivata – est également disponible, avec le “Continuum d’agression” art de couverture, conçu par ALLUMER LA TORCHE guitariste Francesco Artusato.

Cazares a commenté précédemment: “Ce disque est l’une de mes réalisations les plus fières et je suis vraiment ravi qu’il soit enfin publié. Il y a eu beaucoup de luttes personnelles, de sacrifices et de problèmes juridiques liés à ce disque qui n’a presque pas vu le jour. du jour, mais grâce à la passion, à la détermination, à beaucoup de travail acharné et à ne pas abandonner le combat, il est enfin prêt à être entendu par le monde entier. J’ai senti que je devais faire mes preuves une fois de plus car j’essaie toujours de rendre chaque disque meilleur que le dernier. Écoutez et comprenez! Cet album est énervé! Il ne peut être négocié. Il ne peut pas être raisonné. Il ne ressent ni pitié, ni remords, ni peur et il ne s’arrêtera absolument pas, jamais avant vous êtes accro. Vous devez vous battre pour survivre dans le “ Continuum d’agression ”. “

“Continuum d’agression” comprend le guitariste, auteur-compositeur et co-fondateur Dino Cazares; le batteur Mike Heller; et ancien chanteur, parolier et co-fondateur Burton C. Bell. Il a été produit et conçu par Damien Rainaud (FORCE DU DRAGON, UNE FOIS HUMAIN), avec des claviers par Igor Khoroshev (ex-OUI), et programmation sur deux chansons d’un collaborateur de longue date Rhys Fulber (ASSEMBLAGE DE LA LIGNE AVANT). “Continuum d’agression” a été mixé par un producteur de rock et de métal de premier ordre Andy Sneap (MEGADETH, ENGAGEMENT KILLSWITCH, TRIVIUM), qui a également mélangé USINE DE LA PEURalbum précédent de 2015 “Genexus”.

“Continuum d’agression” liste des pistes:

01. Recoder



02. Perturbateur



03. Continuum d’agression



04. Pureté



05. Machine de suicide à injection de carburant



06. S’effondrer



07. Espoir fabriqué



08. Dissonance cognitive



09. Monolithe



dix. Fin de ligne

Septembre dernier, cloche a publié une déclaration annonçant officiellement son départ de USINE DE LA PEUR, disant qu’il “ne peut pas s’aligner” avec quelqu’un en qui il n’a pas confiance ou ne respecte pas.

clochela sortie de USINE DE LA PEUR est venu plus de deux semaines après Cazares a lancé une campagne GoFundMe pour l’assister avec les coûts de production associés à la sortie de USINE DE LA PEURLe nouveau LP tant attendu.

cloche dit plus tard à Kerrang! magazine avec lequel il s’est séparé USINE DE LA PEUR était long à venir. «Cela me préoccupe depuis un moment», a-t-il déclaré. “Ces poursuites [over the rights to the FEAR FACTORY name] vient de me vider. Les égos. La cupidité. Pas seulement des membres du groupe, mais des avocats impliqués. Je viens de perdre mon amour pour ça.

“Avec USINE DE LA PEUR, ça a toujours été, comme, ‘Quoi?!’ Vous ne pouvez en prendre que trop. J’avais l’impression que 30 ans était une bonne course. Ces albums avec lesquels j’ai fait USINE DE LA PEUR sera toujours là-bas. J’en ferai toujours partie. J’ai juste senti qu’il était temps d’aller de l’avant. “

Pressé de savoir s’il y a une chance de réconciliation avec USINE DE LA PEUR sur toute la ligne, Burton dit: “J’ai fini. Je n’ai pas parlé à Dino dans trois ans. Je n’ai pas parlé Raymond [Herrera, drums] et Christian [Olde Wolbers, bass] plus longtemps que cela, et je n’ai pas l’intention de le faire. Je vais juste de l’avant avec ma vie. “

En octobre, Dino a publié une déclaration dans laquelle il a déclaré que la porte pour Burton revenir à USINE DE LA PEUR ne «resterait pas ouvert pour toujours». Le guitariste a également révélé que Burton “a perdu ses droits légaux” à la USINE DE LA PEUR nom “après une longue bataille judiciaire” avec Herrera et Olde Wolbers. “J’ai eu l’opportunité de faire quelque chose de bien, et j’ai senti qu’obtenir le nom dans son intégralité était la bonne chose à faire pour nous deux, donc après presque quatre ans, nous pouvons continuer comme USINE DE LA PEUR, pour faire plus de disques et faire des tournées “, a-t-il déclaré.” C’est pourquoi il est triste d’entendre qu’il a décidé d’arrêter et, à mon avis, pour les problèmes qu’il a, il semble que cela aurait pu être réglé. “

En expliquant ses raisons de lancer une campagne de financement, Cazares a déclaré que tous les dons serviraient à couvrir les coûts de production nouvellement engagés liés à la fabrication du nouveau USINE DE LA PEUR LP, y compris la réenregistrement de la batterie, des guitares, de la basse et des claviers, ainsi que la production par Damien Rainaud et Cazares, et mixage et mastering par Andy Sneap. BurtonLe chant original de l’album, qui a été entièrement enregistré en 2017, reste sur la nouvelle version de l’album.

USINE DE LA PEURLa campagne de financement du groupe a marqué la première activité publique du groupe depuis qu’il a terminé une tournée américaine en 2016 sur laquelle il a interprété son deuxième album classique, “Démanufacture”, dans son intégralité.

clochede ASCENSION DES HORTEURS project a sorti son deuxième album complet, “Apocryphes”, en octobre dernier via Productions de dissonance.

Crédit photo: Stéphanie Cabral