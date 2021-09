Regardez dix niveaux incroyables et primés de Super Mario World Kaizo

10. “Domaines” par quietmason

“Domains” est construit autour du concept d’abus d’objets, un terme qui fait référence aux nombreuses utilisations non traditionnelles des objets que Mario tient devant lui. Par exemple, vous pouvez saisir une clé non pas dans le but « prévu » de déverrouiller une sortie secrète, mais plutôt pour pouvoir la lancer sur un interrupteur crucial. C’est un concept qui est fortement intégré dans de nombreux designs Kaizo ; il y a même une série de hacks populaire auprès de la communauté speedrun assistée par des outils qui concerne les utilisations obscures et glitchy des objets.

“Domains” est beaucoup plus gentil que ces hacks, mais parvient toujours à être une clinique de manière innovante d’utiliser des objets pour surmonter les obstacles d’un niveau Kaizo. « Ce KLDC, je voulais explorer un style de design qui m’était assez étranger ; Je me suis principalement concentré sur la création de nouvelles configurations tournant autour du P-Switch, un élément avec lequel je n’avais jamais construit auparavant », explique le créateur quietmason, qui a également sorti le hack Kaizo 2021 Fire and Ice. La plupart des sections impliquent d’escorter un P-Switch jusqu’à la fin, bien que vous ne le portiez jamais très longtemps, car vous devez le laisser tomber, le lancer et le jongler pour éliminer les ennemis et les blocs qui se trouvent sur votre chemin. “En créant ce niveau, j’espérais offrir de nouvelles idées intéressantes, ainsi qu’une opportunité pour les joueurs de se débattre avec des configurations parfois cryptiques dans un cadre relativement indulgent.”