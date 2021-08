Regardez Dokken jouer à El Paso

Des séquences vidéo filmées par des fans de DOKKENLe concert du 14 août à Speaking Rock à El Paso, Texas peut être vu ci-dessous (avec l’aimable autorisation de Youtube utilisateur “Oscar Olivas“).

DOKKENla gamme classique de — Don Dokken, Georges Lynch, Jeff Pilson et Mick Brown – réunis pour une courte tournée japonaise à l’automne 2016. Le trek marquait la première fois en 21 ans que les quatre musiciens prenaient la route ensemble.

UNE DOKKEN DVD de concert consacré à la tournée de retrouvailles du groupe, “Retour à l’Est en direct (2016)”, a été rendu disponible en 2018. En plus de la performance japonaise, l’ensemble comprenait des images du seul spectacle américain de la programmation classique en septembre 2016 à Badlands à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, ainsi que des remaniements acoustiques nouvellement enregistrés de “Envoyé du ciel” et “Est-ce que le soleil se lèvera”. Également présenté sur “Retour à l’Est en direct (2016)” a été “C’est juste un autre jour”, la première DOKKEN morceau mettant en vedette la programmation classique du groupe depuis les années 1997 “La vie de l’ombre”.

Depuis l’achèvement des dates de réunion japonaises, DOKKEN a continué à jouer avec la formation actuelle du groupe – y compris le bassiste Chris McCarvil, guitariste Jon Levin et batteur BJ Zampa (CHAMBRE DES LORDS).

DOKKEN travaille actuellement sur du matériel sur un nouvel album studio, prévu pour l’année prochaine via Musique de doublure d’argent, le label appartenant à Thomas Jensen, l’un des fondateurs de l’Allemagne Wacken en plein air Festival. Il s’agira du premier disque du groupe depuis 2012 “OS cassés”.



