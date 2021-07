Regardez : EA Play Live 2021 !

EA a évité les manigances de l’E3 plus tôt cet été, en choisissant d’héberger son propre événement EA Play sur toute la ligne. Le temps est là, et apparemment ce sera environ 40 minutes (un peu plus longtemps avec un “pré-spectacle”, peut-être), donc nous pouvons être sûrs qu’il n’y aura pas 2 heures de FIFA. En fait, il peut y avoir quelques jeux Switch impliqués – à savoir Ville KO, Légendes APEX et le prochain Perdu au hasard.

Tout commence à 10h PT / 13h HE / 18h BST / 19h CEST.

Prendre plaisir!