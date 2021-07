Regardez « Eleanor Rigby » distinctif de Ray Charles dans « The Ed Sullivan Show »

Les archives captivantes de The Ed Sullivan Show ont révélé une performance vintage de “The Genius” lui-même, Ray Charles, mettant sa marque indélébile sur un Beatles classique.

Le clip, maintenant disponible pour visionner à l’émission chaîne YouTube officielle, présente la version unique de Charles de “Eleanor Rigby”, qui a été diffusée dans l’édition du 8 décembre 1968 de l’institution de télévision de longue date. Il est habilement accompagné par un orchestre avec une importante section de cuivres et par ses choristes féminines les Raelettes.

“Eleanor Rigby” des Beatles était un hit pop n ° 11 aux États-Unis en 1966, lorsqu’il est sorti en double face A avec “Yellow Submarine”, qui a culminé à la deuxième place. La chanson frappante, écrit principalement par Paul Mccartney et avec un inoubliable quatuor à double cordes arrangé par George Martin, n’a pas été répertorié séparément sur d’autres charts, et les deux chansons ont passé quatre semaines au n ° 1 au Royaume-Uni en août et septembre 1966.

Parmi les centaines de reprises de “Eleanor Rigby” qui se sont accumulées au fil des décennies, le groupe américain The Standells a été le premier à sortir des blocs en novembre 1966, trois mois après la sortie de l’original. Ritchie Havens a suivi peu de temps après, puis est venue une vague d’interprétations en 1967, parfois de sources aussi inattendues et variées que Johnny Mathis et Joan Baez.

La lecture intrinsèquement émouvante de Charles figurait sur son album de mars 1968 A Portrait Of Ray, et a été publié par ABC / TRC en tant que single recto-verso avec “Understanding”. Cette dernière chanson a atteint la 13e place du palmarès Billboard R&B, sur lequel “Rigby” a culminé à la 30e place. Les chansons ont fait respectivement nos 46 et 35 sur le Hot 100.

Charles était apparu sur Sullivan un an plus tôt avec d’autres invités Billy Preston et Bill Dana. L’édition de décembre 1968 avec sa reprise des Beatles mettait également en vedette le groupe d’harmonie The Association (connu pour des succès majeurs tels que “Cherish”, “Windy” et “Never My Love”) et le comédien montant Richard Pryor.

