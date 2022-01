Regardez Eloy Casagrande de Sepultura jouer une autre chanson de son projet Casagrande & Hanysz

Vidéo de SÉPULTURE le batteur Eloy Casagrande jouer la chanson « Refuge de l’Espoir » à partir de CASAGRANDE & HANYSZ, son projet de prog metal avec João Hanysz, peut être vu ci-dessous.

CASAGRANDE & HANYSZle premier EP de , « Au bord du chaos », est sorti en septembre. L’effort a été produit, enregistré et mixé par André Kbelo et a été maîtrisé par Carlinhos Freitas.

L’été dernier, le guitariste Andreas Kisser a parlé à Loud TV en France de la façon dont Casagrandel’ajout à a affecté SÉPULTUREson.

« Nous sommes très chanceux d’avoir de si grands musiciens ici au Brésil, en particulier à la batterie », a-t-il déclaré. « Nous avons d’excellents batteurs et percussionnistes. Vous voyez [Carlos] Santana et tous ces grands noms, Paul Simon et des trucs, toujours en utilisant du brésilien ici et là concernant le monde de la batterie. Et Eloy commencé à jouer de la batterie très tôt. Il était fait pour SÉPULTURE, homme. Je veux dire, il a joué dans d’autres groupes et d’autres trucs, mais ici avec SÉPULTURE, il explose vraiment ; il est vraiment libre de s’exprimer comme il veut, et SÉPULTURELa musique de fournit vraiment cela. Et en échange, il m’a surtout donné d’écrire de nombreuses nouvelles possibilités. je pense « Machine Messie » et ‘Quadra’ sont la conséquence de cette interaction que nous avons, ce qui est formidable. C’est tellement inspirant. C’est fantastique.

« Nous écrivons toujours en quelque sorte », a-t-il poursuivi. « Parfois, il m’envoie des boucles de batterie et je lui envoie des riffs et des trucs, et c’est vraiment cool que nous construisions des trucs à partir de là. Et c’est un gars très professionnel – le meilleur batteur du monde ; au moins pour SÉPULTURE il est le meilleur. [Laughs] »

En février 2020, SÉPULTURE chanteuse Derrick vert a dit à l’Australie Médias Everblack cette Casagrande a eu « un impact énorme » sur le groupe depuis son arrivée en 2011. « C’est indéniable parce qu’il est une force si forte », a-t-il déclaré. « Il adore jouer de la musique metal. C’est l’un des batteurs les plus talentueux que j’aie jamais vu, honnêtement. Ce pouvoir est constant du début à la fin. Cela a vraiment déteint sur nous tous pour vraiment nous pousser plus loin. C’est un tel match parfait pour le groupe. Il nous influence vraiment toujours de tant de manières pour vraiment aller au-delà – au-delà. «

En 2019, Eloy Raconté Tambour qu’il ne se souciait pas de la querelle qui couvait depuis longtemps entre la fondation SÉPULTURE membres Max et Igor Cavalera et ses camarades actuels. « Je respecte toute l’histoire », a-t-il déclaré. « J’ai un respect total pour les anciens batteurs, Igor et Jean [Dolabella]. Ce sont des gars incroyables, des gars incroyables, mais nous vivons juste dans le présent. Je me fiche vraiment de ce qui s’est passé, de ce qui ne s’est pas passé. Je respecte toute la musique. Je respecte leur musique de nos jours. C’est juste que nous devons suivre notre chemin et c’est tout. »

Casagrande rejoint SÉPULTURE il y a 10 ans en remplacement de Dolabella.

SÉPULTUREle dernier album de , « Quadra », est sorti en février 2020 via Explosion nucléaire. Le LP a été créé à la Suède Fascination Street Studios avec un producteur de renom Jens Bogren.

SÉPULTURE comprend Vert, Embrasser, bassiste Paulo Xisto Pinto Jr. et Casagrande.



