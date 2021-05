Regardez Emma Stone se transforme en Cruella dans une nouvelle vidéo

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

À la fin de ce mois, tant attendu et longtemps retardé, Cruella deviendra le dernier film à donner vie à un personnage d’animation classique de Disney en live-action. Emma Stone incarnera Cruella de Vil et bien qu’il soit bien trop tôt pour dire comment le film dans son ensemble se déroulera, il est difficile de ne pas avoir l’impression qu’Emma Stone n’était pas le choix parfait pour donner vie à ce personnage. Regardez Emma Stone se transformer en Cruella, à la fois physiquement et peut-être un peu mentalement aussi, dans une nouvelle featurette de Disney que vous pouvez voir ci-dessus.