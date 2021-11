Regardez en direct et en streaming, la chaîne et l’heure

La saison 4 de Yellowstone a été créée le 7 novembre avec des décès notables et de grands changements pour la famille Dutton, et les fans sont impatients de continuer à chercher qui est responsable des attaques qui se sont terminées la saison dernière. Le troisième épisode de la saison, « All I See Is You », est diffusé ce soir à 20 h HE sur Paramount Network, mais il existe certainement d’autres moyens de diffuser l’épisode si cette chaîne n’est pas incluse dans votre forfait de câble.

Paramount Network a un flux en direct disponible pour les téléspectateurs avec des abonnements au câble ou au satellite. Le réseau est également disponible pour diffuser sur de nombreuses plateformes de télévision Internet comme FuboTV. Vous pouvez vous inscrire à FuboTV aujourd’hui et obtenir un essai gratuit. Le niveau Starter est disponible pour 64,99 $ par mois et comprend 111 canaux, 250 heures d’espace DVR en nuage et peut être partagé entre trois écrans à la fois.

Bien que Yellowstone soit une production de Paramount Television, les trois premières saisons ne sont pas disponibles en streaming sur Paramount+. Grâce à un accord de streaming ViacomCBS conclu avec NBCUniversal, ils ne sont disponibles que chez Peacock. Paramount + accueillera la prochaine série de préquelles, 1883, mettant en vedette Tim McGraw et Faith Hill en tant qu’ancêtres de la famille Dutton, après leur déménagement dans l’ouest. 1883 sortira le 19 décembre. Le maire de Kingstown du co-créateur de Yellowstone, Taylor Sheridan, fera également ses débuts sur Paramount+ le 14 novembre.

Les fans trouveront certainement un moyen de regarder quoi qu’il arrive et se sont présentés en nombre record pour regarder la première de la saison en deux parties de la semaine dernière. La première de la saison 4 a plus que doublé l’audience en direct de la première de la saison 3 l’année dernière avec 8 millions de téléspectateurs au total, rapporte Deadline. La saison 3 a commencé avec 4,2 millions de téléspectateurs. La première de dimanche soir était la série câblée la plus regardée depuis un épisode de 2018 de The Walking Dead, selon les données de Nielsen publiées lundi par Paramount Network. Il a même fait mieux que la première de la saison 4 de Game of Thrones, qui comptait 6,6 millions de téléspectateurs en direct.

Même les chiffres démographiques étaient surprenants. L’émission a obtenu une note de 3,26 chez les 18-49 ans, en hausse de 82% par rapport à la première de la saison 3. Il comptait 2 millions de téléspectateurs dans la tranche d’âge 18-49 ans et 2,9 millions dans la tranche d’âge 25-54 ans. C’est le plus grand nombre de téléspectateurs Live + SameDay dans les deux groupes démographiques pour une émission de câble en 2021, a déclaré Paramount Network