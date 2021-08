Regardez Exodus jouer avec le batteur John Tempesta et le guitariste Rick Hunolt à Psycho Las Vegas

Thrashers de la région de la baie de San Francisco EXODE ont été rejoints par le batteur Jean Tempesta pour leur comparution hier (dimanche 22 août) à Psycho Las Vegas le 22 août à la Michelob ULTRA Arena de Las Vegas, Nevada. Tempesta remplissait pour EXODEle batteur régulier de Tom la chasse qui a récemment subi une gastrectomie totale réussie dans son combat contre le carcinome épidermoïde (CSC) de l’estomac. Il a également fait une apparition spéciale pour quelques chansons. EXODE guitariste Rick Hunolt.

EXODELa setlist de était la suivante :

01. Lié par le sang



02. Exode



03. Et puis il n’y en avait pas



04. Fabuleux désastre



05. Mort cérébrale



06. Commande de métal



07. Liste noire



08. Jusqu’à ce que la mort nous sépare



09. Chimi-Kill



dix. Piranha



11. La Valse Toxique

Tempesta était membre de EXODE de 1989 à 1993 et ​​a joué sur les albums du groupe “L’impact est imminent” (1990) et “Force d’habitude” (1992).

Lorsque EXODE a annoncé pour la première fois le 16 août que Tempesta retournait temporairement dans le groupe, ils ont déclaré dans un communiqué: “En raison de À Mle rétablissement continu de son opération, nous annonçons que pour notre spectacle à Vegas et Assaut de terreur complet, nous serons rejoints par @johntempesta à la batterie ! John était À Mest (et notre) choix numéro un pour sauter derrière le kit en son absence, et John le tuera pendant que À M continue sa convalescence, qui se passe très bien ! J’ai hâte de voir tous ceux qui viendront à Vegas pour le spectacle. Et j’ai hâte d’avoir À M en bonne santé et de retour derrière son kit dès que possible ! Mais accueillons John de retour pour deux spectacles où il a commencé !”

Chasse a ajouté à l’époque: “Salut tout le monde. Je suis à 5 semaines de l’opération et je suis en voie de guérison. Je me sens plus fort tout le temps et je suis plus que excité de recommencer à m’entraîner à la batterie. Malheureusement. Je ne serai pas prêt pour le prochain Vegas et Assaut de terreur complet spectacles. Au départ, je pensais que si je pouvais marcher, je pourrais jouer. Je dois gérer mes propres attentes, puis remettre mon cœur en forme pour être pleinement prêt pour l’action. Je n’ai aucun doute que je vais rebondir et y arriver. Je veux exprimer mon amour et ma gratitude éternels à notre frère Johnny Tempesta d’avoir accepté de jouer en mon absence. Je suis sûr à 100% qu’il va craquer en jouant cette musique ! Je vais vérifier à nouveau très bientôt. Merci beaucoup et BRAVO A TOUS !!!!”

Mentionné Tempesta: “Je suis très excité et honoré de remplacer mon frère À M comme [he] guérit de la chirurgie. Dans l’attente de ces spectacles et d’être de retour avec le EXODE famille!”

Une campagne GoFundMe pour aider Chasse avec des frais médicaux avait déjà amassé plus de 108 000 $, dont 5 000 $ de À Mest ancien EXODE compagnon de groupe, actuel METALLIQUE guitariste Kirk Hammett, et 1 500 $ de FOZZY chanteuse et superstar de la lutte Chris Jericho.

Après Chasse a rendu public son diagnostic, le guitariste Gary Holt dit que EXODE va “retarder” la sortie de son nouvel album récemment terminé, “Persona non grata”, “de sorte que lorsque À M l’a vaincu, il retrouvera toutes ses forces pour reprendre la route et frapper sa batterie comme lui seul peut le faire ! Quand il aura botté le cul du cancer comme nous savons qu’il le fera, nous recommencerons à botter VOS culs avec le record le plus malade à ce jour !”, a-t-il déclaré.

Dû le 19 novembre via Records d’explosion nucléaire, “Persona non grata” sera la suite de 2014 “Sang dans sang dehors”, qui était la première sortie des thrashers de la région de la baie de San Francisco depuis le départ du chanteur principal du groupe depuis neuf ans, Rob ducs, et le retour de Steve “Zetro” Souza, qui a déjà dirigé EXODE de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004.

“Persona non grata” a été enregistré dans un studio de Lake Almanor, en Californie et a été conçu par Steve Lagudi et EXODE. Il a été produit par EXODE et a été mélangé par Andy Sneap.



Exode /psycho Las Vegas ???????? pic.twitter.com/ImmaMLYXzP – Christian Moreno (@Chris112183) 23 août 2021

Exode ????? pic.twitter.com/D86DDM0vuh – Christian Moreno (@Chris112183) 23 août 2021

Exode /psycho Las Vegas ???? pic.twitter.com/n9oAhOiR89 – Christian Moreno (@Chris112183) 23 août 2021

Exode /psycho Las Vegas ???? pic.twitter.com/1AVyNNnlNG – Christian Moreno (@Chris112183) 23 août 2021

Exode /psycho Las Vegas ???? pic.twitter.com/QRWOC8bEwd – Christian Moreno (@Chris112183) 23 août 2021

