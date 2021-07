Regardez “FBOY Island” de HBO Max dans ce clip exclusif

Si vous cherchez une autre émission de rencontres endiablée pour reprendre votre horaire de veille d’été déjà chargé, alors nous avons la réponse parfaite : l’île FBOY de HBO Max est comme Bachelor in Paradise et Love Island… mais avec une torsion. Tous les acteurs de FBOY Island ne sont pas là pour les bonnes raisons, et certains des gars (les “FBoys”) sont simplement là pour tromper les trois femmes qui essaient de trouver l’amour. Contrairement à toutes les autres émissions de rencontres où les gens deviennent pour la plupart des influenceurs, il y a une incitation supplémentaire pour ces FBoys à rester aussi longtemps qu’ils le peuvent : de l’argent doux et doux.

HBO Max a donné à Cosmopolitan un premier aperçu exclusif de l’émission qui présente des choix d’équipe à l’ancienne dans la cour d’école avant ce qui sera certainement un jeu de ballon chasseur très intense. Mais alors que certains de ces gars pensent qu’ils seront le premier choix, ils ne savent pas ce qui les attend (et leur ego). Découvrez le clip ci-dessus.

Cortez Vernon / HBO Max

Vous pensez déjà savoir quels gars sont des FBoys et lesquels sont vraiment là pour l’amour ? Vous allez devoir vous connecter pour le savoir avec certitude. Qui sait, vous pourriez être surpris ! Mais j’espère que Nakia Renee, CJ Franco et Sarah Emig pourront le comprendre alors qu’elles continuent de mettre leur cœur en jeu.

Assurez-vous de vous connecter à FBOY Island à partir du jeudi 29 juillet sur HBO Max. Les trois premiers épisodes tomberont ensemble, suivis de trois épisodes supplémentaires le 5 août, menant aux quatre derniers épisodes le 12 août.

Tamara Fuentes Rédactrice en chef adjointe du divertissement Tamara Fuentes est la rédactrice en chef adjointe du divertissement pour Cosmopolitan et couvre l’actualité des célébrités, la culture pop, la télévision, les films, la musique et les livres.

